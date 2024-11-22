Başkan Çolakbayrakdar, Öğretmenler Günü\'nde İlkokul Öğretmeni Mehmet Esmer\'i Ziyaret Etti

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul' da kendini okutan 82 yaşındaki Öğretmeni Mehmet Esmer'i ziyaret edip, öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Mehmet Esmer ise 1979 yılında öğrencileriyle çekindiği birinci sınıf fotoğrafında Başkan Çolakbayrakdar'ı gösterip, çok başarılı öğrenci olduğunu söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, ilkokul öğretmeni Mehmet Esmer ile duygusal anlar yaşadı. Eski fotoğraflara bakarken, 45 yıl öncesine giderek, çocukluk yıllarındaki hatıralarını yeniden canlandıran Başkan Çolakbayrakdar, geçmişe dair duygu dolu bir yolculuk yaptı. Fotoğraflarda, o dönemlerdeki öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği zamanları hatırlayan Başkan Çolakbayrakdar, hatıraların etkisiyle duygulandı. Bu nostaljik anlar, hem Başkan Çolakbayrakdar hem de öğretmeni Mehmet Esmer için unutulmaz bir buluşma ve hatırlama anı oldu. İlkokul öğretmeninin hayatında farklı bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Herkesin hayatında dönüm noktasında birileri vardır. Bizim ise ilkokul öğretmenimiz farklı bir yerdeydi. Biz birçok şeyi, ilkokulda okulda öğrendik. Çok müthiş güzel günlerdi" diyerek, ilkokulda aldığı eğitimin yalnızca derslerle sınırlı olmadığını, o dönemde kazandıkları değerlerin ve hayat derslerinin, bugünkü başarıların temellerini attığını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Her ziyaretimde ister ilkokul, ortaokul, lise ya da akademik ortamlarda olsun, hep ifade ettiğim bir şey vardır. Hepimizin hayatında öğretmenler geçiyor, ancak ilkokul öğretmenlerinin yeri her zaman farklıdır. Benim de ilkokulda öğretmenim siz farklıydınız. O dönemde aldığımız eğitim, yalnızca derslerle sınırlı değildi; o süreç, hayatımıza dair çok önemli kazanımlar sağladı. Başta kendi öğretmenim olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmen ve eğitimcileri rahmetle anıyorum. Ayrıca Milli Eğitim camiamıza eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum. Bütün öğretmenlerimizin hayatımızda özel bir yeri vardır. Bir çocuk eğitimini ilk olarak ailesinden alır, ancak öğretmenler de onun gelişiminde en önemli rol modellerdir. Bizim yetişmemizde, hem öğrenim hem de kişisel gelişim açısından öğretmenlerimizin katkısı çok büyüktür. Onlar, sadece ders öğretmekle kalmayıp, bizlere hayatı, değerleri ve doğruyu göstermek için en önemli rol modeli oldular."

Başkan Çolakbayrakdar'ın nasıl bir öğrenci olduğunu anlatan Mehmet Esmer de; "Ahmet Başkan'ı babası okula getirdi. Ben de birinci sınıfta öğrencim olarak seçtim ve onu 5 yıl boyunca okuttum. O dönemde sınıflarda 45-50 öğrenci vardı ve her öğretmenin kafasında, ileride başarılı olacak 5 öğrenci bulunurdu. Ahmet Başkan da O 5 öğrenciden biriydi. Özellikle sınıftaki başarısıyla kendini gösteren öğrencilerimden biriydi. Bana karşı da ayrı bir sempatisi vardı ve oldukça çalışkandı. Normalde birinci sınıf öğrencileri okul başladıktan sonra, ikinci dönemin Mart ve Nisan aylarında okumayı öğrenirlerdi, ancak Ahmet Başkan, sömestr tatilinden döndükten sonra okumaya başladı ve yazısını da çok güzel yazıyordu. Şimdi 45 yıl sonra Ahmet Başkan gibi başarılı öğrencilerimi duyduğumda çok büyük bir mutluluk duyuyorum" diye konuştu. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ve sadece bu mesleği sevenlerin yapmasını isteyen Mehmet Esmer, şunları kaydetti;

"1942 yılında Kayseri'de doğdum. Danacılar Mahallesi, Çifteönü ve Çorakçılar Mahallesi'nin bulunduğu bölgede büyüdüm. İlkokul eğitimimi Mustafa Özgür İlkokulu'nda aldım. Ardından Kayseri Lisesi Orta bölümünü tamamladım. Sonrasında iki yıl elektrik bölümünde eğitim aldım. Askerlik hizmetimi Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı İcadiye Köyü'nde yedek subay öğretmeni olarak yaptım. Askerlik görevimi tamamladıktan sonra öğretmen olarak atandım. İlk görev yerim Güneşli Mahallesi oldu, burada dört yıl çalıştıktan sonra, yine dört yıl boyunca Cırgalan' da görev yaptım. Ardından Kayseri Mustafa Özgür İlkokulu'na görevlendirildim ve öğretmenlik hayatım burada devam etti. Öğretmenlik kariyerimde en büyük mutluluğum, öğrencilerimin başarılarıdır. Onlar yetiştiler ve şu an memleketimize hizmet etmektedirler. Bugüne kadar geriye kalan en değerli hatıralarım, öğrencilerimle birlikte çekildiğimiz bu fotoğraflardır. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hepsine sağlık, sıhhat, mutluluk, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, ilçede görev yapan 5 bin 700 öğretmenin isimlerini billboardlara yazarak Öğretmenler Günü'nü kutladı. - KAYSERİ