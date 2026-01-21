Samsun, Trafik Yoğunluğunda İkinci Sırada

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentte hayata geçirilen ulaşım yatırımları ve akıllı trafik uygulamaları sayesinde Samsun'un büyükşehirler arasında trafik yoğunluğu en düşük ikinci şehir konumuna yükseldiğini açıkladı. Doğan, büyükşehirlerdeki temel sorunun bireysel araç kullanımındaki hızlı artış olduğuna dikkat çekti.

Şehirde yürütülen yol ve kavşak projeleri hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Atakum ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın üçer şeride çıkarıldığını, güzergah üzerinde Benzinlik Alt Geçit Köprülü Kavşağı ile AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı'nın inşa edildiğini ve çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. AFAD Kavşağı'nın bulunduğu bölgede Bölge Adliye Mahkemesi ile Atakum Devlet Hastanesi'nin yapımının devam ettiğini hatırlatan Doğan, bu yatırımların oluşturacağı trafik yoğunluğunu şimdiden azaltmak amacıyla kavşak projesini yaptıklarını kaydetti.

"Hava şartları uygun olursa Şubat başında açılacak"

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın iki çarpı iki olan yapısının üç çarpı ikiye çıkarıldığını anlatan Doğan, böylece yolun her iki yönünde trafiğin üçer şerit halinde akacağını belirterek, "Benzinlik Alt Geçit Köprülü Kavşağı'nı 31 Aralık'ta açmayı hedefliyorduk ancak proje aşamasında yağmur suları ve zeminle ilgili öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir esneme tespit ettik. Kırılma olmadı fakat tedbiren çalışmayı durdurduk, projeyi revize ettik, balçığı temizledik ve yeni su tahliye sistemleri kurduk. Yaklaşık 400 ilave kazıkla yapıyı daha da güçlendirdik. Bu süreç bize yaklaşık bir ay kaybettirdi. O bölgede gökdelenlerin ve diğer binaların, yani bölgenin tüm suyunu tahliye eder hale geldi kavşak. Projeyi revize etmek bizim için de çok kıymetli oldu. Hava şartları uygun olursa asfaltı dökerek Şubat başında bulvarı hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şu anda son düzenlemeleri yapıyoruz" dedi.

"Büyükşehirlerin temel sorunu bireysel araç kullanımındaki artış"

Samsun'da diğer büyükşehirlere kıyasla ciddi bir trafik problemi bulunmadığını kaydeden Başkan Doğan, akıllı trafik ışıkları ve kavşak sistemlerinin devreye alınmasıyla kentte sanki büyük bir trafik sorunu varmış gibi bir algı oluştuğunu söyledi. Doğan, başka şehirlere giden vatandaşların Samsun'da aslında trafik sorunu olmadığını net biçimde gördüğünü belirterek, büyükşehirlerin temel sorununun bireysel araç kullanımındaki artış olduğuna dikkat çekti. Toplu taşımayı özendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Doğan, göreve başladıklarında otobüslerde günlük yolcu sayısının yaklaşık 75 bin, trenlerde ise 80-85 bin civarında olduğunu, yapılan yeni otobüs alımlarıyla birlikte bugün hem otobüslerde hem de trende günlük yolcu sayısının 100 bin seviyelerine ulaştığını açıkladı.

Tramvay sayısının 12'ye çıkarılacağını ve 12 yeni trenin bu yıl Samsun'a geleceğini belirten Doğan, yeni tramvaylarla birlikte toplu taşıma kullanımının daha da artacağını vurguladı. Toplu taşıma duraklarının çevresine yerleştirilen elektrikli bisikletlerin de alternatif bir ulaşım aracı haline geldiğini ifade eden Doğan, vatandaşların evlerinden raylı sisteme bu bisikletlerle ulaşıp geri döndüğünü, bunun da ulaşımda önemli bir katkı sağladığını dile getirdi.

Ana arterlerdeki kavşaklardan günlük 80-85 bin civarında aracın geçtiğini belirten Başkan Doğan, bu araçlarda ortalama 1,5 kişi bulunduğuna işaret etti. Atatürk Bulvarı'nın aynı zamanda Bafra-Sinop yolu olması nedeniyle hem şehirlerarası hem de şehir içi ulaşımı taşıdığını vurgulayan Doğan, bu durumun özellikle belli saatlerde yoğunluk oluşturduğunu kaydetti.

Yeşil dalga sistemi

Yeşil dalga sistemine geçilmesiyle birlikte kavşakların yoğunluk durumuna göre uzaktan kontrol edilebildiğini belirten Doğan, sabah saatlerinde Atakum'dan şehir merkezine geliş yönünde yeşil ışık sürelerinin artırıldığını, akşam saatlerinde ise şehir merkezinden Atakum yönüne gidişte yeşilin daha uzun yandığını açıkladı.

"Yüzde 11 araç artışına rağmen trafik yoğunluğunda yüzde 6'lık bir iyileşme"

Geçen yıldan bu yıla trafik yoğunluğunda yaklaşık yüzde 6'lık bir iyileşme sağladıklarını ifade eden Başkan Doğan, aynı dönemde araç sayısında yüzde 11 artış yaşandığını dile getirdi. Araç sayısındaki bu artışa rağmen sağlanan iyileşmenin önemli olduğuna dikkat çeken Doğan, Samsun'un büyükşehirler arasında trafik yoğunluğu en düşük ikinci şehir olduğunu söyledi. Geniş caddeleriyle bilinen bazı Anadolu şehirlerinde dahi ciddi trafik sorunları yaşandığını belirten Doğan, bireysel araç sayısındaki hızlı artışın bu sorunun temel nedeni olduğunu ifade etti.

İnönü ve Atatürk bulvarlarına yeni düzenleme

Trafik sorununun azaltılmasının yol standartlarının yükseltilmesiyle mümkün olacağını kaydeden Başkan Doğan, Atatürk Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı'nda bu yıl çalışma planladıklarını bildirdi. Başkan Doğan, "Atatürk Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı'nda bu yıl çalışma planlıyoruz. Atatürk Bulvarı'yla ilgili arkadaşlarımız bir proje üzerinde çalışıyor. Bu biraz uzun sürecek bir iş olacak. İnsanlara da sormayı planlıyorum. İnşaat sürecine katlanmak gerekecek, buna hemşehrilerimiz rıza gösterir mi, göstermez mi, bunu da önemsiyoruz" diye konuştu.

İsmet İnönü Bulvarı'ndaki yeşil bantların kaldırılacağını ifade eden Doğan, "Bu konuda hazırlık çalışması yapıyoruz. Yolu biraz daha genişleteceğiz ve kalitesini artıracağız. 2014 yılında çıkan Büyükşehir Yasası'ndan sonra büyükşehirlerin bütün imkanları kırsaldaki insanlarımızın yol ve ulaşım refahını artırmaya yöneldi. Bu nedenle son on yıllık süreçte şehir merkezinin yolları eskidi. Hem yolları yenilemeyi hem de yeni ulaşım aksları oluşturmayı planlıyoruz. Bu yıl aynı zamanda yeni yapacağımız yolların altında SASKİ de altyapıyı yenileyecek. Üstyapıları da yenileyeceğiz. Çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN