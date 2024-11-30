Başkan Ercan, 40. Yenipazar Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri'ne Davet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Ercan, 40. Yenipazar Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri'ne Davet Etti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gerçekleştirilecek 40. Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri'ne tüm vatandaşlar davet edildi. Şenlikler, 1 Aralık Pazar günü yapılacak ve 110 pehlivan deve mücadele edecek.

30.11.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Ercan'dan, 40. Yenipazar Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri'ne davet

AYDIN - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde geleneksel deve güreşi şenliklerinin 40.'sı 1 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçenin en önemli kültür etkinlikleri arasında yer alan deve güreşi şenliklerine herkesi davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden olan deve güreşi festivallerinde heyecan aralıksız şekilde sürüyor. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından 01 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 40. Yenipazar Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri'nin hazırlıkları tamamlandı. Bölgenin namlı develeri ile kıran kırana güreş tutacak olan konuk develer de ilçeye geldi.

"Yenipazar, deve güreşine hazır"

110 pehlivan devenin 55 çatım ile kıran kırana mücadelesini izlemek üzere ilçeye davet eden Belediye Başkanı Malik Ercan, şenlikleri izlemeye herkesi davet ederek, "Yarın 40'ıncısını düzenleyeceğimiz Geleneksel Deve Güreşi Festivalimiz bugün yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Hava şartlarından dolayı bazen iptal ettiğimiz güreşler de oluyor. Ama yarın havamız açık görünüyor. Güzel bir hava olacak. İlçeye daha önce hiç gelmemiş olan pehlivan develer gelecek. 110 namlı deve 55 güreşte kozlarını paylaşacak. Bölgenin namlı develerinin rakipleri ile mücadele edeceği güreşlerimize herkes bekliyoruz" dedi.

Bu seneki güreşlerin, Aydın- Denizli Otoyolu inşaatı nedeniyle kapanan eski güreş arenasında olmayacağı ve Yenipazar girişinde yer alan otoyol şantiyesi alanında yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yenipazar, Kültür, Aralık, Aydın, Pazar, Yerel, Yaşam, Spor, Deve, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ercan, 40. Yenipazar Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri'ne Davet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
17:05 Krizler ardı ardına geliyor Savaşın etkileri günden güne büyüyor Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor
16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
22:05 Antalyaspor, Sivasspor’u sahasında 2-1 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
21:54 Tahir Elçi’nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak Tahir Elçi'nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak
21:42 Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
21:23 AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 19:24:23. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ercan, 40. Yenipazar Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri'ne Davet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.