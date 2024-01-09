 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Erdem'den öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Erdem'den öğrencilere çorba ikramı

Nilüfer Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim dönemi boyunca çorba ikramında bulunuyor. Final dönemine giren öğrencilere ise çorba dağıtımı Nilüfer Gençlik Evi'nde de başladı. Belediye, finallere hazırlanan öğrencilere kolaylık sağlamak için üçüncü bir nokta daha ekledi. Başkan Erdem, öğrencilere çorba dağıtarak başarılar diledi.

09.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 12:00
Abone Ol

Başkan Erdem'den öğrencilere çorba ikramı

BURSA - Üniversite öğrencilerine eğitim dönemi boyunca günde iki defa çorba ikramında bulunan Nilüfer Belediyesi, final dönemine giren öğrencilere, ders çalıştıkları Nilüfer Gençlik Evi'nde de çorba dağıtımına başladı.

2014 yılından bu yana üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba ikramında bulunan Nilüfer Belediyesi, final döneminde çorba ikramını Görükle'deki Nilüfer Gençlik Evi'nde de sürdürecek.

Hafta içi her gün sabahları saat 08.00'de Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü'nde, akşamları da saat 16.00'da Görükle Bahriye Üçok Caddesi'nde öğrencilere çorba ikram eden Nilüfer Belediyesi, finallare hazırlanan öğrencilere kolaylık sağlamak için ikram noktalarına Şubat ayına kadar üçüncü bir nokta daha ekledi.

Finallere hazırlanan öğrencilerin aktif olarak kullandığı Nilüfer Gençlik Evi'nde de sınav dönemi boyunca saat 16.00'da ücretsiz çorba dağıtılacak.

Nilüfer Gençlik Evi'ndeki çorba ikramının başladığı ilk gün Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de öğrencilerle bir araya geldi. Kendi elleriyle öğrencilere çorba dağıtan Başkan Erdem, sınavlarında da başarılar diledi. Yıllardır ücretsiz çorba ikramının devam ettiğini ifade eden Başkan Erdem, "Bizim için gençlerimizin başarısı her şeyden önemli. 1 Şubat'a kadar sınav yoğunluğu yaşayacaklar, yoğun çalışıyorlar. Nilüfer Gençlik Evi de onlara burada ev sahipliği yapıyor. Biz de bu dönemde onlara küçük de olsa destekte bulunmak istedik. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Çorbalarını Başkan Turgay Erdem'in elinden alan öğrenciler de sınav döneminde sağlanan bu desteğin kendileri için değerli olduğunu söyleyerek teşekkür ettiler.

Başkan Erdem\'den öğrencilere çorba ikramı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

nilüfer belediyesi, Gençlik, Görükle, Bursa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Erdem'den öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika


13:44
İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?

Son Dakika
13:44 İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:55:41. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Erdem'den öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement