Başkan Geçit\'in \'Taziye Evi\' projesi hayata geçti

Yeşilyurt Belediyesi'nin yeni dönem projelerinden biri olan taziye evlerinin ilki, hayırsever desteğiyle Çilesiz Mahallesi'nde temelleri atılarak hayata geçirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in yeni dönem vaatleri arasında yer alan ve hayırseverlerin destekleriyle birer birer hayata geçirilecek olan taziye evlerinin ilki, Çilesiz Mahallesi'nde temel atma töreniyle başlatıldı. 25 ve 26'ncı Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara tarafından merhum Mahmut Boynukara anısına yaptırılacak taziye evinin temeli, dualar eşliğinde atıldı.

Törene AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, AK Parti İl Başkan Vekili Naci Şavata, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İl Müftüsü Ramazan Dolu, Boynukara ailesi fertleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim dönemindeki vaatlerinden biri olan taziye evi projesini hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Geçit, "Vatandaşlarımız için manevi anlamı büyük olan bir hizmetin temelini atmanın huzuru ve onurunu yaşıyoruz. Seçim döneminde vatandaşlarımızın en fazla talep ettiği hizmetlerin başında taziye evleri geliyordu. Sosyal belediyeciliğin bir gerekliliği olan taziye evleri, hem bu dayanışma kültürünü yaşatmak hem de vatandaşlarımızın acılarını paylaşabilmek adına çok önemlidir. İnsanın en zor anlarından biri, sevdiğini kaybettiği andır. Bu acılı süreçte bir elin omzunda olması, bir dostun yanında durması, bir sözün teselli vermesi, her şeyden kıymetlidir. Taziye evleri de işte tam bu ihtiyacın karşılığıdır. Bizler millet olarak acımızı da sevincimizi de birlikte yaşarız. Komşuluk, dayanışma, birlik ve beraberlik bizim kültürümüzün temel taşlarıdır" dedi.

İki yıl içinde Yeşilyurt genelinde 12 taziye evini hizmete sunmayı hedeflediklerini ve bu sayının hayırseverlerin desteğiyle daha da artmasını beklediklerini ifade eden Başkan Geçit, "Vatandaşlarımızın hüzünlü günlerinde bir araya gelebileceği ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek taziye evlerimizin ilkinin temelini bugün atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun! Projemizi sahiplenen tüm hayırseverlerimiz ile bugünkü ilk taziye evimizin masraflarını karşılayan, Çilesiz mahallemizde büyümüş 25 ve 26'ncı Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Adnan Boynukara'ya ve ailesine şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya'nın ticaretine büyük katkı sunmuş, hayırsever bir insan olan merhum Mahmut Boynukara'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Toplam 510 metrekare alanda hizmete sunacağımız buradaki taziye evimizle birlikte cenazesi olan ailelerimiz, misafirlerini uygun şartlarda ağırlayabilecek; taziye ziyaretleri daha düzenli ve rahat bir ortamda gerçekleşebilecek. Aynı zamanda bu mekan, mahallemizin birlik ve beraberlik duygularını daha da pekiştirecek bir sosyal buluşma noktası haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise yaptığı konuşmada, taziye evlerinin AK Parti belediyeciliğinin temel hizmetleri arasında yer aldığını belirterek, "Çilesiz mahallemize inşa edilecek olan Mahmut Boynukara Taziye Evi'ni yaptıran, yakın bir dostum olan 25 ve 26'ncı Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ile ailesine teşekkür ediyorum. Taziye evleri, AK Belediyeciliğin temel hizmetleri arasında yer almaktadır. Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri olarak vatandaşlarımızı çadırdan kurtarıp taziye ziyaretlerini rahat ve modern ortamlarda yapmaları için bu yapıların sayısını hızla artıracağız. Şehrimizde depremde hasar alıp yıkılan camilerin yerine yeni camiler inşa ederken aynı alanda İl Müftülüğümüzle işbirliği halinde taziye evleri yapmayı planlıyoruz. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu evlerin sayısını artıracağız. Hasarsız olan camilerimizin de yanlarına bu yapıları kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte TOKİ ile işbirliği halinde şehrimizin dört bir tarafında taziye evleri inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak da törende yaptığı konuşmada, bu yapının ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehrimizin önemli ihtiyaçlarından olan taziye evlerinin ilk temel atma töreninin ilçemizde yapılması bizim için çok değerlidir. Büyükşehir Belediyemiz ve Yeşilyurt Belediyemize teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşımıza ise verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum, Cenabı Allah hayrını kabul etsin inşallah" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise taziye geleneğinin toplumun sosyal dokusu içinde özel bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Bizler seçim döneminde bu tür hizmetleri konuşmuştuk. Malatya bir yandan deprem sonrasında kendisini toparlarken diğer taraftan uzun zamandır ihtiyacını duyduğu sosyo-kültürel dokuya değer katacak bu tür özel eserlere ihtiyacı vardı. Taziye geleneği kültürel hayatımızda özel bir yere sahiptir. Taziyelerin artık çadırlarda değil daha modern ve güzel alanlarda kabul edilmesi için taziye evlerinin sayısı artacaktır. Taziye evleri ayrıca sosyal dayanışmanın vücut bulduğu mekanlardır. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerimiz tarafından bu tür yapıların sayısı hızla artacaktır" diye konuştu.

Törene katılan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerine iki adet taziye evi kazandırma sözü verdi. Bu açıklama, törende alkışlarla karşılandı. AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Sadıkoğlu'na teşekkür ederek, bu anlamlı katkısından dolayı tebrik etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun yaptığı dua ile Mahmut Boynukara Taziye Evi'nin temeline ilk harç döküldü. Mahalle sakinleri, hizmetin mahallelerine kazandırılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Yeşilyurt Belediyesi'ne ve Boynukara ailesine teşekkür etti. - MALATYA