Başkan Gülpınar Şanlıurfa'yı Fas'ta dünyaya tanıttı - Son Dakika
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Başkan Gülpınar Şanlıurfa'yı Fas'ta dünyaya tanıttı

Başkan Gülpınar Şanlıurfa\'yı Fas\'ta dünyaya tanıttı
26.06.2026 13:27
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Kongresi'nde Şanlıurfa'nın insanlık tarihindeki eşsiz konumunu ve medeniyetler arası diyaloğa sunduğu katkıları anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilen "Cross Perspectives from Civilizational Cities (Medeniyet Şehirlerinden Bakış Açıları)" oturumunda Şanlıurfa'nın insanlık tarihindeki eşsiz konumunu ve medeniyetler arası diyaloğa sunduğu katkıları uluslararası katılımcılarla paylaştı.  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası evrensel değerlerle buluşturarak şehirler arasında dostluk, iş birliği ve diyalog köprüleri kurmaya, Şanlıurfa'nın sesini uluslararası platformlarda duyurmaya devam ediyor.

Başkan Gülpınar Şanlıurfa'yı Fas'ta dünyaya tanıttı

ŞANLIURFA'NIN EVRENSEL MİRASI ANLATILDI

Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilen oturumda, dünyanın farklı medeniyet merkezlerini temsil eden şehirler bir araya geldi. Oturumda şehirlerin tarihsel hafızası, kültürel çeşitliliği, birlikte yaşama kültürü ve medeniyetler arası diyaloğun güçlendirilmesindeki rolü ele alındı. Programa Üç Kültür Forumu Direktörü Najib Bouanan, Ürdün'ün başkenti Amman'ın Belediye Başkanı Youssef Shawarbeh, Irak'ın başkenti Bağdat'ın Belediye Başkanı Ammar Moussa Kadhim, Fas'ın tarihi Essaouira kentinin Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Mohamed El Hallab, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Onursal Başkanı Mohamed Boudra, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar ve Ekvador'un Cuenca Belediye Başkanı Cristian Zamora da katıldı. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, oturumda yaptığı konuşmada Şanlıurfa'nın insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olarak taşıdığı evrensel mirasa dikkat çekti. Göbeklitepe'den Harran'a, Hz. İbrahim mirasından kadim müzik kültürüne uzanan zenginliğin Şanlıurfa'nın kimliğini şekillendirmeye devam ettiğini vurguladı.

Başkan Gülpınar Şanlıurfa'yı Fas'ta dünyaya tanıttı

GÜLPINAR: ŞEHİRLER ORTAK HAFIZANIN TAŞIYICISIDIR

Konuşmasında şehirlerin yalnızca fiziksel mekanlardan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Gülpınar, şehirlerin aynı zamanda ortak hafızayı, kültürü, değerleri ve insanlığın birikimini taşıyan canlı yapılar olduğunu ifade etti. Göbeklitepe'nin insanlık tarihine dair bilinen pek çok kabulü değiştirdiğini belirten Gülpınar, medeniyetin temelinde insanları ortak değerler etrafında buluşturan bağların yer aldığını söyledi. Şanlıurfa'nın tarih boyunca farklı medeniyetlerin, inançların ve kültürlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Gülpınar, şehrin medeniyet DNA'sının hafıza, çeşitlilik, diyalog ve süreklilik üzerine inşa edildiğini belirtti. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı bünyesinde "Müzik Şehri" unvanına sahip Şanlıurfa'nın kültürü ve sanatı toplumlar arasında köprü kurmanın en etkili araçlarından biri olarak gördüğünü ifade eden Gülpınar, günümüzde şehirlerin yalnızca geçmişin koruyucuları değil, aynı zamanda barışın, karşılıklı anlayışın ve ortak geleceğin mimarları olması gerektiğini söyledi.

Başkan Gülpınar Şanlıurfa'yı Fas'ta dünyaya tanıttı

MEDENİYET ŞEHİRLERİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Medeniyet şehirleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine değinen Başkan Gülpınar, yerel yönetimlerin kültürler arası diyaloğun geliştirilmesinde ve daha barışçıl bir dünyanın inşasında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Konuşmasını, "Bir medeniyetin gerçek büyüklüğü, inşa ettiği duvarların yüksekliğinde değil; insanlar arasında kurduğu köprülerin sağlamlığında ölçülür" sözleriyle tamamlayan Gülpınar, Şanlıurfa'nın insanlığın ortak mirasını ve birlikte yaşama kültürünü uluslararası platformlarda temsil etmeye devam edeceğini ifade etti. Başkan Gülpınar ayrıca Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen United Cities and Local Governments Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilen Dünya Başkanlığı seçiminde de oyunu kullandı. UCLG Yönetim Kurulu Üyesi ve Orta Doğu ile Batı Asya Bölgesi'ni temsilen oy kullanma hakkına sahip olan Gülpınar, Türkiye'nin adayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay için oy verdi.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Başkan Gülpınar Şanlıurfa'yı Fas'ta dünyaya tanıttı - Son Dakika

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