Başkan Günel: "Kuşadalılar vefayı, kendisine hizmet edeni bilir"
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında üçüncü mitingini Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yaptı. Başkan Günel, 2019 yılında da Hacıfeyzullah Mahallesi'nde miting yaptığını belirterek "Bugün görüyorum ki katılım 5 yıl öncenin iki katına ulaşmış. Demek ki sizlerle sadece hizmeti değil, sevgiyi de büyütmüşüz. Benim mutluluğum sizlersiniz, benim mutluluğum işte bu tablo" dedi.
Başkan Ömer Günel'in Ege ve Davutlar mahallelerinin ardından Hacıfeyzullah Mahallesi mitingi de binlerce Kuşadalı'nın katılımıyla coşku içerisinde gerçekleşti. Başkan Ömer Günel'i ellerinde taşıdıkları çiçek, meşale, döviz ve pankartlarla karşılayan Kuşadalılar yine meydana sığmadı.
"Arkamızda Türkiye'nin birleştirici gücü var"
Mitingde konuşan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, "Bana sizin mitingleriniz çok kalabalık ve coşkulu geçiyor, bunun nedeni nedir diye soruyorlar. Ben de diyorum ki bizim arkamızda 5 yıldır yaşanan pandemiye, depremlere, ekonomik krize rağmen hizmet üretmeyi sürdüren çalışkan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel var. Bizim arkamızda Aydın'a yıllardır hizmet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu var. Bizim arkamızda Türkiye'nin birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partisi var" diye konuştu. Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel'le başlayan hizmet çağının önümüzdeki 5 yılda da süreceğini ifade eden CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu.
"Kapalı gişe miting görmek isteyen buraya gelsin"
CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek'in ardından Kuşadalılara seslenen Başkan Ömer Günel, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bugün burada siyasete 'kapalı gişe miting' diye yeni bir kavram eklemek istiyorum. Kapalı gişe miting görmek isteyenler buraya gelsin. Ismarlama sevgi olmaz. Organik sevgi görmek isteyenler buraya gelsin" diyen Başkan Ömer Günel, mitinge katılım sağlayan binlerce Kuşadalı'ya teşekkür etti.
2019 yılında göreve geldiğinde belediyenin personel maaşlarını bile ödeyemez durumda olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: "Önümdeki karanlık tabloya rağmen, oturduğum koltuğun hakkını vermek için çalışmaya başladım. İhaleleri yeniden yaptım. Gelirleri artırdım. Geldiğimiz noktada 23 mahallenin tamamına hizmet götürür noktaya geldik. 218 kilometre yol yaptık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile kol kola girerek hizmet ürettik. Elazığ depremi ile başlayıp, pandemi ile süren ve ekonomik krizle derinleşen olumsuzluklara rağmen 'ama' demeden, 'fakat' demeden, bahane üretmeden sizler için çalıştım. 5 yılın sonunda karşınıza alnı ak, başı dik çıktım. Buradayım. Ayrıcalıklı bir zümrenin değil, Kuşadası halkının başkanı oldum. Yeni dönem için de destek istiyorum. Kuşadalılar vefayı, onlara hizmet edeni bilir"
Son Dakika › Yerel › Başkan Günel: 'Kuşadalılar vefayı, kendisine hizmet edeni bilir' - Son Dakika
Türkiye'de evlerde en çok tercih edilen bulaşık deterjanı markalarından Fairy, ürünleri ile sunduğu değeri, oluşturduğu sosyal faydalarla daha da artırıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnafı ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde durmak yok, koşmaya devam mesajı verdi ve insan ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta katıldığı iftar programında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, bu sistemin herkesi pişman ettiğini söyledi. Akşener ayrıca, İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı Muhammet Gür'ün önde olduğunu belirtti.
AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçiminde Karabük'ü zaferine eklemek için gayret etmeleri gerektiğini söyledi. Karabük'te değişim ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu vurgulayan Keskinkılıç, Karabük'ün deprem tehdidi altında olduğunu belirtti ve Karabük Belediyesi'nde değişim gerektiğini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, yapılmamış hizmetleri yapacaklarını ve halkın yüzünü güldüreceklerini belirtti. Ayrıca, öğretmenlere destek verdiklerini ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçları ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen 35 İHA'nın yanı sıra, roket saldırıları da engellendi. Krasnodar'da ise petrol rafinerisine yapılan saldırı girişimi etkisiz hale getirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere hitap ederek, AKP iktidarı döneminde emekli maaşlarının düştüğünü ve kaybedilen hakların seçim sandığında aranması gerektiğini söyledi. Ayrıca, altın madeni tehlikesine karşı mücadele edeceklerini ve öğretmenlere destek verdiklerini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklamasına destek vererek, 'Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti. Özmete, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğünü ifade etti. Yaşlanan nüfusun toplumun hemen hemen tüm sektörlerini etkilediğini vurgulayan Özmete, yaşlıların ve ailelerinin desteklenmesi için sağlık ve sosyal bakımın bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?