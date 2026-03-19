Başkan Kavuş, Bedesten\'de bayram coşkusuna ortak oldu

Ramazan Bayramı öncesi Tarihi Bedesten Çarşısı'nda alışveriş yoğunluğu yaşanırken Konya'nın merkez Meram ilçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Konyalıların bayram coşkusuna ortak oldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan Bayramı öncesinde Tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bayram alışverişinin yoğunlaştığı çarşıda vatandaşlara selam vererek bayramlarını tebrik eden Başkan Kavuş, esnaflara ise hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Kavuş yaptığı açıklamada, "Bayramlar, kardeşliğimizi güçlendiren, gönüllerimizi birleştiren müstesna zamanlardır. Esnafımızın emeği, şehrimizin bereketidir. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getiren esnaflar ise Başkan Kavuş'a teşekkür ederek, bayram öncesi yapılan bu tür buluşmaların kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Bayram alışverişi dolayısıyla çarşıda yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, ziyaret sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. - KONYA