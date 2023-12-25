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Başkan Murat Ercan Gazze direnişinin yanında - Son Dakika
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Başkan Murat Ercan Gazze direnişinin yanında

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara'da düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşüne katıldı.

Başkan Murat Ercan Gazze direnişinin yanında
25.12.2023 - 13:16,
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara'da düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşüne katıldı. "Vicdanının sesini susturanlara karşı Gazze'nin direnişinin yanındayız" diyen Başkan Ercan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizin ailelerine de başsağlığı diledi.

Ankara'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki katliamı ve terör saldırısında şehit düşen askerler için destek yürüyüşüne katıldı. Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan da destek verdi. Yürüyüş Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonu önünde başladı, Anadolu Meydanı'nda sona erdi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilen yürüyüşte at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşındı. Görme engelli bireylerden oluşan bir grup, "Dünya görmüyor ama biz görüyoruz" yazılı pankart açarak tepkisini gösterdi. "Zulme karşı omuz omuza", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Uyan diren özgürleş" sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından Anadolu Meydanı'nda miting düzenlendi.

"Cümle şehitlerimizin ruhu şad olsun"

Her fırsatta Gazze direnişinin destekçisi olduğunu vurgulayan Başkan Ercan, Filistin'de yaşanan zulmü kınadı. "Vicdanının sesini susturanlara, yüreğine kan sıçratanlara karşı, Gazze'nin direnişinin yanındayız. Emperyalist ülkelerin aparatı ve kahraman askerlerimizin katili hain terör örgütü PKK'nın, her türlü terör örgütünün ve terör devleti İsrail'in ise karşısındayız. Cümle şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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