Hacılar Belediye Başkanı İsmail Haniye'nin Şehit Edilişini Kınadı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı İsmail Haniye'nin Şehit Edilişini Kınadı

Hacılar Belediye Başkanı İsmail Haniye\'nin Şehit Edilişini Kınadı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İsmail Haniye'nin şehit edilişini kınayarak, mazlum Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı. Başkan Özdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mazlum Filistin halkının her zaman yanında olduklarını belirtti ve İsmail Haniye'nin şehadetinin Filistin halkının mücadelesini güçlendireceğini ifade etti.

08.08.2024 15:19  Güncelleme: 15:20
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Filistin'in önde gelen isimlerinden İsmail Haniye'nin şehit edilişini kınayarak, mazlum Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı. Başkan Özdoğan, "Ulusal ve hatta dünya gündeminde olan İsmail Haniye'nin şehit edilişini büyük bir üzüntüyle kınıyoruz. Merhum Haniye'ye Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mazlum Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. Dünya'da nerede mazlum varsa Türk insanının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de orada olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan meclis üyeleri ile yaptığı toplantı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran'da suikast sonucu şehit edilen İsmail Haniye ile ilgili görüşlerini aktaran Başkan Özdoğan; Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda yaşanan acıların sona ermesi için dualar ettiklerini ve bu amaç doğrultusunda çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Gazze ve diğer mağdur coğrafyalarda yaşanan zulmün son bulması için hem dua ediyoruz hem de devletimiz ve milletimiz olarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, Filistin davasının Türkiye için önemine değinerek; "Filistin'in özgürlük mücadelesi bizim için tarihi ve insani bir sorumluluktur. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve onların haklı davalarını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Hacılar halkı olarak da Filistin halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, mazlumların sesi olmalı ve zulme karşı durmalıyız. İsmail Haniye'nin şehadeti, Filistin halkının haklı mücadelesini daha da güçlendirecektir. Bizler de bu mücadelede her zaman Filistin halkının yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı İsmail Haniye'nin Şehit Edilişini Kınadı - Son Dakika


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