Başkan Özdoğan: "Yerel yönetimler olarak daha güvenli şehirler inşa etmek için çalışıyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçede düzenlenen 'Metruk Yapı ve Hasarlı Yapı Tespit' eğitim programına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde 'Metruk Yapılar, Hasar Tespiti ve İş Güvenliği' konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde verilen teorik eğitim, uygulamalı saha çalışmasıyla tamamlandı. Eğitime; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Hacılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Aydın, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Burak Ökçesiz, ilçe belediyelerinin inşaat mühendisleri, teknikerleri, mimarları ve kaçak inşaat ile metruk yapı birimlerinde görev yapan personeller katıldı. Başkan Özdoğan, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Afet İşleri Daire Başkanımızın ve değerli hocalarımızın katkılarıyla, ilçemizde çok önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yapı tespiti, riskli alanlarda alınacak güvenlik önlemleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar konusunda verilen bu eğitim, hem mevzuat hem de uygulama açısından bizlere önemli katkılar sunacak. Her ilçenin kendine özgü zorlukları var; biz de Hacılar olarak bu zorlukları en iyi şekilde yönetmek için ekiplerimizle gayret gösteriyoruz."

Başkan Özdoğan, iş güvenliği ve risk yönetimi konularının belediyeciliğin her alanında hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu tür eğitimler, sahadaki uygulama gücümüzü artırıyor. Yerel yönetimler olarak, afetlerden sosyal olaylara kadar her durumda koordineli hareket ediyoruz. Amaç; toplumun güvenliğini, huzurunu ve yaşam kalitesini yükseltmek" dedi. Teorik bilgilendirmenin ardından katılımcılar, sahada uygulamalı incelemeler yaparak eğitimde anlatılan konuları yerinde gözlemledi. Başkan Özdoğan, programın sonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başta Afet İşleri Daire Başkanımız Sayın Gonca Arın olmak üzere, değerli hocalarımıza, uzmanlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Daha güvenli, daha yaşanabilir şehirler inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ