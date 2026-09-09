Başkan Özlü, Bursa Turizm Zirvesi\'nde Düzce\'nin turizm hedeflerini anlattı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 5. Bursa Turizm Zirvesi'nde Düzce'nin turizm potansiyelini, devam eden yatırımları ve Batı Karadeniz'in bölgesel turizm destinasyonuna dönüştürülmesine yönelik hedeflerini anlattı. Turizmi Düzce'nin öncelikli kalkınma alanlarından biri olarak gördüklerini belirten Özlü, "Önümüzdeki dönemde Düzce'yi Türkiye turizminde önemli bir destinasyon merkezi yapma hedefimiz var" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Bursa'da düzenlenen 5. Bursa Turizm Zirvesi'ne katıldı. "Yerel Kalkınma" başlıklı oturumda konuşan Faruk Özlü, Düzce'nin ekonomik geleceğini ve kalkınma planlarını şekillendirmek amacıyla 2021 yılında Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenlediklerini belirtti. Özlü, söz konusu kongrede tarım, sanayi, turizm ve ticaret olmak üzere dört ana başlığın ele alındığını, Düzce'nin turizmde çok bakir bir bölge olduğu ve turizme ağırlık verilmesi sonucunun ortaya çıktığını ifade etti.

"Düzce'ye 6 marka otel yatırım yapıyor"

Düzce'nin turizm açısından önemli bir potansiyeli bulunduğunu belirten Özlü, güçlü sanayi ve ihracat yapısına da dikkat çekerek, "Biz yaklaşık 2,3 milyar dolar yıllık ihracat yapan bir şehiriz. İhracat bakımından Türkiye'de 19. sıradayız. Bu şu demek; Düzce'ye gelen iş maksatlı geliyor, işlerini görüyor. Ama akşam kalmak için ya Bolu'ya, ya Sapanca'ya gidiyor. Biz bu insanları Düzce'de tutmak istiyoruz. Bunun için Düzce'nin business otellere ihtiyacı vardı. Yaptığımız görüşmelerde özellikle yerel aktörleri teşvik ettik. Düzce'ye şu anda 6 adet marka otel yatırım yapıyor" dedi.

Belediyelerin turizmin gelişmesinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Faruk Özlü, Düzce Belediyesi olarak yatırımcıların önünü açacak çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda otel ve bungalov gibi konaklama yatırımlarının yanı sıra doğa turizmine yönelik projeler yürüttüklerini belirten Özlü, "TÜRSAB'la beraber çalışıyoruz. TURSAV'ın Düzce'de bir yatırımı var. Kaynaşlı tarafında, herkesin yıllarca konuştuğu bir yer Korugöl. Bunun yolunu, suyunu, elektriğini biz getirdik devlet olarak. Ama buradaki yatırımları TÜRSAB yapıyor. Bakın hafta sonları ve hafta içi dolu olan bir bölge haline geldi" şeklinde konuştu.

"Bir şehirde belediye başkanının vizyonu neyse o şehir o kadar"

Belediye Başkanlığı'nın bir ülkenin başbakanlığı gibi bir görev olduğunu kaydeden Özlü, "Gerçekten bir şehirde belediye başkanının vizyonu neyse o şehir o kadar. Yani belediye başkanının vizyonuyla orantılı bir büyüme, gelişme, kalkınma söz konusu şehirler için" dedi.

"Amacımız Düzce'ye her hafta 10 bin kişi getirmek"

Düzce'nin kuzeyinde tarih ve deniz, güneyinde ise yayla ve şelaleler bulunduğunu belirten Başkan Özlü, Konuralp Antik Kenti kazılarına da değinerek, "Biz orada 7 yıldır kazı yapıyoruz ve kazıları tamamladık. Bir antik tiyatro ortaya çıktı. Yaklaşık on bin kişilik bir antik tiyatro. Biz orada ciddi bir kazı gerçekleştirdik. Şu anda da restorasyonuna geçiyoruz. Yine bir büyük müze inşaatımız var. Burada bulduğumuz önemli eserleri müzede sergileyeceğiz. Bizim amacımız ilk aşamada Düzce'ye her hafta on bin kişi getirmek. Şu anda Düzce'ye her hafta yaklaşık bin 500 kişi bu kazı alanını görmek için geliyor. Üniversitemiz var. 33 bin üniversite öğrencimiz var. Bunların sadece yüzde 7'si Düzceli, diğerleri dışarıdan geliyor. Onlar da ciddi bir sirkülasyon, ciddi bir canlılık Düzce'ye kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

"Turizmi bölgesel düşünüyoruz"

Düzce Belediyesi olarak turizm konusunda bütün kurumlarla işbirliği yaptıklarını anlatan Özlü, "Önümüzdeki dönemde Düzce'yi Türkiye turizminde önemli bir destinasyon merkezi yapma hedefimiz var. Bursa büyük bir şehir, Ordu da büyük şehir. Biz orta ölçekli bir şehir olduğumuz için turizmi bölgesel düşünüyoruz. Düzce'nin komşu illeri Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop. Biz turizmi bölgesel olarak ele aldık. TÜRSAB'la da bunu çalıştık. Mesela Düzce-Bolu-Safranbolu üçlü paket. Mesela bu 7 ili kapsayan Batı Karadeniz turu. İstanbul'dan kalktı tur otobüsü, Düzce'ye geldi. Bir gün bir gece Düzce'de. Oradan Akçakoca, Alaplı, Ereğli, Zonguldak. Oradan Safranbolu, Karabük, Bartın, Amasra, Kastamonu ve yine Sinop'a kadar uzanan bir tur. Yani 6 gece 7 gün turları. Geçtiğimiz dönemde bu tip turları planladık. Son bir iki yılda Düzce'ye gelen turist sayısı çok arttı. Turizm bizim önceliklerimiz arasında" şeklinde konuştu.