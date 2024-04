Düzce Belediye Meclisi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi

Yerel

Yerel seçimlerin ardından oluşan Düzce Belediye Meclisi'nin ilk oturumu Başkan Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleşti. Özlü, önümüzdeki 5 yılı Düzce için makro projeler dönemi olarak ilan etti.

Düzce Belediyesi'nde 2024-2029 yılları dönemini ikinci Faruk Özlü dönemi, gerçekleşen ilk meclis toplantısı ile resmen başladı. Başkan Özlü'nün bizzat yönettiği ilk oturumu mecliste grubu bulunan AK Parti, Yeniden Refah ve CHP il yönetimleri, parti üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar da izledi. Başkan Faruk Özlü, kendisini yeniden başkan seçen Düzcelilere teşekkür etti ve kazananın Düzce olduğunun altını çizdi.

Özlü yeni döneme ilişkin yaptığı konuşmasında "Bu seçim sonuçlarını; hem kendi adıma hem de partim adına bir güven oyu olarak değerlendiriyorum. Geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi, önümüzdeki 5 yılda da; bu güvene layık olabilmek için elimden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğim. 31 Mart seçim kampanyaları boyunca her parti ve her aday kazanmak için çalıştı. Herkes Düzce'ye ilişkin projelerini ortaya koydu. Ben ve arkadaşlarım, kampanya boyunca gayet soğukkanlı, sağduyulu, proje ve hizmet odaklı, kavgadan uzak, sadece Düzce'nin geleceğini düşünerek, temiz siyasetten ve temiz bir dilden yana olduk. Aynı şekilde, AK Parti listelerinden seçilen ve bugün burada olan belediye meclis üyelerimiz de; tertemiz bir kampanya yürüttüler. Huzurlarınızda tüm belediye meclis üyelerimize ve ekip arkadaşlarıma; yoğun çalışmalarından, bana olan desteklerinden ve Düzce'ye ilişkin çabalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Artık 31 Mart seçimleri geride kaldı. Şimdi yeniden Düzce'miz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışma, üretme ve şehrimize katkıda bulunma zamanıdır" dedi.

"Bizi ayni amaçta bulusturan Düzce'dir"

Konuşmasında diğer parti gruplarına da hitap eden Başkan Özlü, Düzce'nin geleceğini birlikte inşa etmek için çaba göstereceğine inandığını belirterek; "Çok önemli gördüğüm bir görüşümü samimiyetle paylaşmak istiyorum. Burada 3 farklı siyasi partinin temsilcileri olarak bir aradayız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya aynı pencereden bakmayabiliriz, rekabet ediyor olabiliriz. Tüm bunlar son derece doğaldır. Böyle de olması gerekir. Tüm düşünce ve görüş farklılıklarımıza rağmen; bizleri aynı çatı altında ve aynı amaç etrafında buluşturan şey Düzce'dir, Düzce'nin yarınlarıdır ve hemşehrilerimizin mutluluğudur. Hepimiz seçilerek buraya geldik. Bu yüzden hepimiz aynı sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmek, öncelikle Düzce'mizi düşünmek durumundayız. Yeni dönem boyunca; hiçbir zaman birbirimize saygısızlık etmeden, saygı ve nezaket sınırları içinde kalarak, bu meclis çatısı altında faaliyet yürüteceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

"Söz verdiğimiz projeleri hayata geçireceğiz"

Başkan Özlü meclis üyelerine hitabında yeni dönemde hayata geçireceği projelerden de söz ederek konuşmasına şöyle devam etti: "Şimdi şehrimizin gelecek 50 yılı için projeler üretecek ve eserler ortaya koyacağız. Büyük düşünecek ve şehrimize büyük eserler kazandıracağız. Buradan, önümüzdeki 5 yılı, 'Düzce için makro projeler dönemi' olarak ilan ediyorum. Düzce'nin su ihtiyacını ve altyapısını öncelikli olarak ele alacağız. Bunun için gerekli finansı sağladık. Şehrimizin artık eskiyen ve verimsiz hale gelen içme suyu şebekesini yenileyeceğiz. Yeni millet bahçeleri, parklar, oyun alanları inşa etmeye devam edeceğiz. Düzce'nin gerdanlığı Asar Deresi projemiz devam ediyor. Kısa zaman içinde şehrimiz yepyeni ve sembolik bir değerine daha kavuşacak. Artan ulaşım talebini kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerle karşılamayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Düzce Bilim Merkezi'ni daha da geliştirecek ve bölgemiz için bir çekim merkezine dönüştüreceğiz. Düzce'nin tarih penceresi Konuralp antik bölgemizi, bir bütün olarak ele alacak ve buranın çehresini değiştireceğiz. Kadın emeğinin yükselmesi için imza attığımız işlere devam edeceğiz. Gençlerimizin ders çalışarak, kitap okuyarak geleceğe hazırlandığı kütüphanelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Kreşlerimize, mahalle konaklarımıza, pazar yerlerimize, modern taksi duraklarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Sosyal yardımlarımız; adil biçimde devam edecek. Ayrıca, kısa vadede, 2024 ve 2025 yıllarını 'Düzce'yi Tüm Türkiye'ye Tanıtma' dönemi olarak ele alacağız. Elimizdeki tüm imkanlarla şehrimizi tanıtmaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Belediye iştirak şirketlerimizi daha da güçlendirecek ve onları çok daha üretken bir biçimde planlayacağız. Tüm bunları yaparken; milletimizin emaneti olan kaynakları son derece titiz bir biçimde kullanacağız. İstikrarlı gelirlere sahip, giderlerini dengeleyen, borçlarını ödeyebilen, kasasındaki her kuruşun milletin emaneti olduğunu bilerek hareket eden anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Belediyemizin tüm çalışanlarını 'çözüm ortağımız ve yol arkadaşımız' olarak görecek ve onların her türlü haklarına her zaman olduğu gibi sahip çıkacağız."

Belediye meclisinin ilk oturumu Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından Meclis Başkan Vekilliği, Encümen ve ilgili komisyon üyelerinin seçimleri ile devam etti. - DÜZCE