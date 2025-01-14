Başkan Palancıoğlu: "2025 yılı \'Melikgazi yılı\' olacak"

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Türkiye'ye örnek ve öncü projelerin mimarı Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2025 yılında tamamlanacak projeler ve yeni başlayacak projelerle ilgili Fen İşleri Müdürlüğü Birimi ile toplantı gerçekleştirdi.

2025 yılını Melikgazi yılı ilan eden Başkan Palancıoğlu, vizyon projelerini ise saymakla bitiremedi. Melikgazi'ye hizmette adeta sınır tanımayan Başkan Palancıoğlu, 2025 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz fark etmeksizin Melikgazi'mize hizmet etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzde, başkan yardımcımız, müdürümüz, şefimizle birlikte, 2023-2024 yıllarındaki tamamlanacak çalışmalarımız ve 2025 yılında yapacağımız çalışmalarımız hakkında bir toplantı gerçekleştirdik. Uzun bir liste söz konusu. Baktığımızda 70'e yakın büyük projenin bir kısmı ya tamamlanacak ya da temeli atılacak. Bunlardan bir tanesi Bakkaloğlu Bağ Müzesi. Kayseri'de ilk defa bir bağ müzesi açılıyor. Germir Mahallemizde 5000 metre karelik alanda yer alan eski konağı ayağa kaldırıyoruz. Restorasyon çalışmaları bitmek üzere, burada çok güzel bir sosyal tesisi hayata geçireceğiz. Şu anda binanın inşaatı bitmek üzere, tefrişatına geçeceğiz. Sadece müze olarak değil; aynı zamanda yerel mutfağın da yer alacağı büyük bahçeli bir alanda bağ Müzesi'nin tamamlanması için çalışıyoruz. Son üç senedir yoğun bir şekilde gayret gösterdiğimiz Gön Han artık tamamlanma aşamasında. 2025 yılını Melikgazi yılı olarak ilan ediyoruz. 2025 yılı içerisinde birçok projemizin inşallah açılışını yapacağız. Türkiye'nin gözde lisesi Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin açılışını yapacağız. Gön Han tarihi eser açısından 500 yılı devirmiş bir eser. Bunu tamamlamak üzereyiz, buranın da açılışını yapacağız. Aleaddin Eratna'nın şehrimize büyük mirası, 700 yıllık Tarihi Köşk Medrese'nin peyzajına başladık. Çok güzel bir etkinlik alanını, sosyal ve kültürel bir projeyi hayata geçirmiş oluyoruz. Bizi heyecanlandıran diğer bir tarihi eser ise Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi. Eski Nazmi Toker İlkokulu'nu atölyelerin olduğu, servis salonlarının olduğu bir sanat merkezi olarak hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Melikgazi'nin birçok mahallesinde birbirinden farklı projelerin müjdesini veren Başkan Palancıoğlu, "Kocatepe Mahallesi'ne müjdeyi veriyorum. Güzel bir okulu oraya kazandırıyoruz. Aynı zamanda Esentepe Mahallemizde Girne Şehitler Caddesi'ne yakın bir alana güzel bir ilkokul kazandırıyoruz. Diğer bir okul müjdemiz de Yeniköy ve Kazım Karabekir Mahallelerimiz arasında, sekiz sınıflı bir ilkokul ve bir ortaokul olmak üzere butik ilkokul ve ortaokullar yapıyoruz. İnşallah bu sene oranın da temelini atacağız. Emeklilerimizi unutmadık. İldem AVM'nin arkasına ve Osmanlı Mahallesi Merkez Camii'nin hemen önüne güzel bir İkinci Bahar Evi, Eski Çınarlar Yaşam Merkezi yapıyoruz. Gençleri unutmadık. Akıl Küpü Kütüphaneleri yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki ay Osmanlı Mahallemizdeki Gençlik Merkezimizin ve Akıl Küpü Kütüphanesinin de açılışını yapacağız. Aydınlıkevler Mahallemize de müjde. Burhan Dinçbal Okulu'nun hemen ön tarafına, valimizin de destekleriyle güzel bir Akıl Küpü Kütüphanesini kazandırmış olacağız. Büyük Bürüngüz, Küçük Bürüngüz ve Subaşı başta olmak üzere Sarımsaklı Mahallesi ile Eskişehir Bağları dediğimiz üç mahalleyi içeren gecekondu önleme bölgesine nikah salonu, kır nikah salonu ve sosyal tesisler yapmış olacağız. Sokak hayvanlarıyla ilgili bundan sonraki kanuni düzenleme belediyelere verildiği için, şu anda sokak hayvanlarını rehabilite edeceğimiz ve şehir içerisindeki sokak hayvanlarını toplayıp gerekli bakımlarını yapacağımız çalışmalarımız söz konusu. Şu anda büyük bir barınağı gündeme aldık, ihalesini yapacağız. Doğu ve batı olmak üzere Melikgazi'mizde iki barınak yapma çalışmamız var. Bağpınar Mahallesi'nde de Eski Albayın Konağı dediğimiz konağın da restorasyonunu yapıp Koramaz Vadisi'ne güzel bir sosyal tesisi kazandırmış olacağız. Osmanlı Mahallemize bir anaokulu kazandıracağız. Tüm bunların yanı sıra Ortaköy Sokağı gibi bizlere heyecanlandıran, Atölye Melikgazi gibi hanımlara destek verecek birçok projeyi de hayata geçireceğiz. Aile sağlık merkezleri, Kur'an Kursları, okullar başta olmak üzere listemiz uzuyor. Özetle 2025 yılı Melikgazi yılı olacak, diyorum. Melikgazi'de birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah" dedi. - KAYSERİ