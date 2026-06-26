Başkan Sami Er Çarmuzuluların sorularını yanıtladı - Son Dakika
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Başkan Sami Er Çarmuzuluların sorularını yanıtladı

Başkan Sami Er Çarmuzuluların sorularını yanıtladı
26.06.2026 09:30
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çarmuzu Mahallesi'nde düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi. Spor yatırımlarından ulaşıma, kentsel dönüşümden sanayi alanlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çarmuzu Mahallesi'nde düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi. Spor yatırımlarından kentsel dönüşüme, ulaşımdan sanayi alanlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Başkan Er, Malatya'nın geleceğine yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın yeniden inşa sürecinde önemli mesafe kat ettiğini belirterek, "Eskisinden daha iyi bir Malatya inşa ediyoruz" dedi. Vatandaşların sorularını tek tek yanıtlayan Er, kent genelinde yürütülen yatırımların önümüzdeki süreçte daha görünür hale geleceğini ifade etti.

Başkan Sami Er Çarmuzuluların sorularını yanıtladı

SPOR YATIRIMLARI VE YENİ TESİSLER ANLATILDI

Bir vatandaşın mahallelere yeni semt sahaları yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Başkan Sami Er, kent genelinde spor yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Malatya'da toplam 4 milyar liralık spor yatırımı gerçekleştirildiğine dikkati çeken Başkan Er, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzlarının bulunduğu 5 büyük spor kompleksinin yanı sıra toplam 63 spor tesisinin yükseldiğini söyledi. Mahalle ölçeğinde de yatırımların devam ettiğini kaydeden Başkan Er, çocukların ve gençlerin kolay ulaşabileceği halı sahalar ile spor salonları inşa ettiklerini belirtti. Er, Çarmuzu ile Kiltepe mahallelerinin birleştiği noktada yapılan spor tesisinin yanında yeni bir saha yapımının sürdüğünü açıkladı. Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını vurgulayan Başkan Er, kentte her alanda önemli yatırımların devam ettiğini belirterek, "Eskisinden daha iyi bir Malatya inşa ediyoruz. Sadece sportif yatırımlarımızın büyüklüğü 4 milyar lirayı buluyor. Şehrin her tarafında çocuklarımızın rahatça erişebileceği tesisler kazandırıyoruz. Malatya'da güzel şeyler oluyor. 5-6 ay sonra ortaya çıkan tabloyu herkes görecek. Mega projeler hayata geçiriyoruz. Çarmuzu için de önemli çalışmalar yürütüyoruz ve yeni yol projelerimizi devreye alacağız" dedi.

ULAŞIM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Kent genelinde yeni ulaşım aksları açtıklarını ifade eden Başkan Er, ulaşım yatırımlarının yıl sonuna kadar önemli ölçüde tamamlanacağını söyledi. Er, "Malatya'da yeni yollar ve ulaşım koridorları oluşturuyoruz. Şehrimizde ulaşım konusunda ciddi bir rahatlama sağlanacak. Yıl sonuna kadar önemli yol akslarını hizmete açacağız ve ulaşım kaynaklı sorunların büyük bölümünü çözmüş olacağız" diye konuştu. Programda konuşan Saim Gülal, Çarmuzu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması konusunda destek talebinde bulundu. Çarmuzu ile Kiltepe arasındaki bölgede inşa edilen spor tesisi için Başkan Er'e teşekkür eden Gülal, "Çarmuzu'ya bu tür yatırımlar yapıldıkça mahallemiz gelişecektir. Ortaya çıkan eser gerçekten muhteşem" dedi. Kentsel dönüşüm ve konut çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Er, Malatya'da çevre yolu altı ve çevre yolu üstü ayrımını kaldıracaklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlattı. Er, "Devletimizin sağladığı kaynakları en verimli şekilde kullandık. Şu ana kadar 124 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Rezerv alan çalışmaları tamamlandı ve şehrimizin konut ihtiyacı büyük ölçüde karşılandı. Malatya'nın yaklaşık 50 yıllık konut ihtiyacını çözdük. Bundan sonraki süreçte ağırlığı kentsel dönüşüm çalışmalarına vereceğiz" dedi.

SANAYİ ALANLARI VE ÇARMUZU DERESİ İÇİN YENİ PLANLAMA

Sanayi alanlarının yeniden planlandığını da açıklayan Başkan Sami Er, şehir içindeki birçok esnaf grubunun yeni oluşturulacak alanlara taşınacağını belirtti. Malatya'da kümelenme modelini hayata geçirdiklerini aktaran Er, "Altay Kışlası ve farklı bölgelerde yeni sanayi alanları oluşturuyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan son toplantıda mobilyacılar ve keresteciler için yer belirledik. Mermerciler, hurdacılar ve metalciler için de yeni alanlar oluşturuyoruz. Bu sektörler şehir dışına taşınacak. Çavuşoğlu'ndaki mevcut sanayi alanı ise toptan teşhir ve satış merkezi haline gelecek. Burası yalnızca Malatya'nın değil, bölgenin önemli cazibe merkezlerinden biri olacak" diye konuştu. Çarmuzu Mahallesi için planlanan çevre projelerine de değinen Başkan Er, şehir içerisindeki suların Çarmuzu Deresi'ne aktarılacağını ve sulama amaçlı kullanılacağını ifade etti. Er, "Çarmuzu kadim mahallelerimizden biri. Şehir içerisindeki sular Çarmuzu Deresi'ne yönlendirilecek ve tarımsal sulamada değerlendirilecek. Aynı zamanda derede kapsamlı ıslah çalışmaları da gerçekleştirilecek" dedi. Malatya'nın geleceğine dair önemli çalışmaları hayata geçirdiklerine dikkati çeken Başkan Er, "Malatya artık ayağa kalktı. Geleceğin Malatya'sı için çok önemli planlamalar yapıyoruz. Şehrimizin geleceğini en iyi şekilde tasarlıyor, sosyal alanlardan spor tesislerine kadar birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Malatya emin ellerde ve çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Başkan Sami Er Çarmuzuluların sorularını yanıtladı - Son Dakika

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