Başkan Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda çocuklarla buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklar, makamında ziyaret ettikleri Seçer'e hediye takdim etti. Hediyeler için teşekkür eden Seçer, başkanlık koltuğunu tek tek gelen çocuklara bıraktı. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Seçer, "23 Nisan bize demokrasiyi, millet iradesini, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ifade ediyor. Birçok bir millet için olması gereken değerleri taşıyan bir gün. Ama bugünün çocukları için asıl önemi dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olması. Bunu da Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" dedi.

"Sizlere Müftü Deresi Yaşam Vadisi yapacağız"

Çocuklardan gelen taleplere de yanıt veren Seçer, kentte 500 dönümlük bir park yapacaklarını belirterek, "Sizlere Müftü Deresi Yaşam Vadisi yapacağız" diye konuştu. Çocuklardan birinin şehir müzesi talebinde bulunması üzerine Seçer, Taş Binanın restorasyonunun sürdüğünü ve yakın zamanda Mersin'e bir kent müzesi kazandıracaklarını söyledi. Kütüphaneleri çok önemsediklerini de ifade eden Seçer, kent genelinde 12 okuma salonun hizmette olduğunu ve bunların sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını kaydetti. Çocukların kentte söz sahibi olabilmeleri için hayata geçirdikleri 'Çocuk Meclisi' hakkında da bilgi veren Seçer, bu uygulamayı demokrasi bilincini küçük yaşta çocuklara aşılamak için oldukça önemsediklerini vurguladı.

"Çocuk atölyeleri çocukların becerilerini geliştirmeleri için son derece iyi"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni herkesin ziyaret etmesi gerektiğinin altını çizen Seçer, merkezde yer alan deneyler sayesinde çocukların analitik öğrenmeye ve düşünmeye teşvik edildiğinin altını çizdi. Açıldığı günden bu yana 60 bine yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Seçer, "Çok rağbet var, çocuklar mutlaka bu merkeze gitsinler. Çocuk atölyeleri çocukların becerilerini geliştirmeleri için son derece iyi" dedi. Çocuk etkinlik merkezlerinin de çocuklar için faydalı olduğuna işaret eden Seçer, bütün çocuklara gelip görmeleri ve keyifle vakit geçirmeleri için çağrıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerine de değinen Seçer, sınava hazırlanan çocuklar için verimli kurs merkezleri olduğunu ve velileri de maddi külfetten kurtardığını kaydetti. Seçer, sundukları tüm hizmetlerden vatandaşların yararlanması için herkese haber verilmesini istedi.

"Çocuklara tiyatro gösterisini belediyede yapacağız"

Dezavantajlı mahallelere yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Seçer, çocuklara yönelik kültür-sanat etkinlikleri için de lojistik destek sağladıklarını duyurdu. Yeni belediye binasına da çocuklar için sinema salonu ve tiyatro sahnesi kuracaklarını dile getiren Seçer, "Çocuklarımızın belediyeye girmesini ve belediyenin sivilleşmesini istiyorum. Asık suratlı bir belediye değil, çocukların girdiği, insanların son derece kendini rahat hissettiği bir belediye olsun. Çocuklara tiyatro gösterisini belediyede yapacağız" diye konuştu.

Başkan Seçer, ziyaret sonunda çocuklara hediye verdi. - MERSİN