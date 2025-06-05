Başkan Seçer, şehitliği ziyaret etti, protokolle bayramlaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Mersin Şehitliğini ziyaret ederek, şehit aileleri ve kent protokolüyle bayramlaştı.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, şehit aileleri, gaziler ve kent protokolü katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitler için Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua okundu. Başkan Seçer ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit aileleri ile bayramlaştı. Seçer, şehitlik ziyaretinin ardından programa katılım sağlayan kent protokolü ile de bayramlaştı.

"Bu vatan, şehitlerimiz sayesinde birliğini ve bütünlüğünü koruyor"

Şehitlik ziyaretinin ardından konuşan Başkan Seçer, "Şehitlerimizin aileleriyle bayramlaştık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatana katkıları çok büyük. Onların sayesinde bu vatan birliğini ve bütünlüğünü koruyor. İnşallah biz de yaptığımız hizmetlerle vatanımızı en güzel şekilde çocuklarımıza, torunlarımıza teslim edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız" dedi.

"23 noktada vatandaşlarımıza ücretsiz kurban kesim hizmeti veriyoruz"

Mersin'de yaşayan vatandaşları da Mersin'e tatile geleceklerin de rahat bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Seçer, "Mersinli vatandaşlarımız ve misafirlerimiz kentimizde bayramlarını huzurlu bir şekilde geçirecekler. Biz her türlü önlemimizi aldık. Kent genelinde 6'sı mezbaha, 17'si mobil kesim ünitesi olmak üzere 23 noktada vatandaşlarımıza ücretsiz kurban kesim hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

"Bu bayramda temizlik son derece önemli, vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz"

Başkan Seçer, Kurban Bayramı için en önemli konulardan birinin de temizlik ve hijyen olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Seçer, "Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Hem bizim hem de ilçe belediyelerinin kurban kesim yerleri var. Vatandaşlarımız kurban kesimlerini bu noktalarda hijyen şartları ve kurallarına uygun gerçekleştirirlerse hem çevre sağlığı açısından son derece iyi olur hem de nizami bir kesim yapmış olurlar. Lütfen kurban sakatatlarını çöp konteynerlerine, sokaklara, kaldırım kenarlarına atmayın. Bu bize hem kirlilik hem de sinek oluşumu gibi ciddi problemler oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Çevre koruma ekiplerimizin çalışmaları bayram boyunca devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirten Seçer, "Biz de bayram boyunca temizlik konusuna çok özen göstereceğiz. Birimlerimiz, ilçe belediyelerimizin de kesim yaptığı bölgelerde temizlik konusunda destek olacaklar. Çevre koruma ekiplerimiz tüm şehir genelinde çalışmalarını bayram boyunca devam ettirecek" dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle ulaşımın bayram boyunca ücretsiz olduğunun bilgisini de paylaşarak, "Ayrıca belirli noktalardan merkez mezarlıklarımıza servislerimiz olacak. Mezarlıklarımız bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi. Vatandaşlarımızın mezarlıkları ziyaretinde ekiplerimiz onlara eşlik ediyor ve her türlü kolaylaştırıcı hizmeti sunuyor" şeklinde konuştu.

Alo 185, Kurban Bayramında da vatandaşların hayatını kolaylaştıracak

Bayram boyunca vatandaşların 'Alo 185' çağrı merkezine ulaşabileceğini vurgulayan Seçer, "Vatandaşlarımız, bayram boyunca oluşacak herhangi bir sıkıntı ve sorunu çok daha hızlı çözebilmeleri için 'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi' üzerinden belediyemize ve iştiraklerimize ulaşabilecek" dedi.

Seçer daha sonrasında kent protokolü ile bayramlaştı. - MERSİN