Başkan Sekmen: "Kitap dünyasının kalbi Erzurum\'da atacak"

Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı ile kitap dünyasının kalbi Doğu'nun başkenti Erzurum'da atacak" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile birlikte Müceldili Konağı'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Sekmen, burada gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Erzurum, bir uygarlık şehri olmasının yanında, bünyesinde barındırdığı tarihi güzellikler ve kültür birikimiyle de farklı medeniyetlerin ortak değerlerine sahiptir. İlk emri 'Oku' olan Yüce dinimizin ve "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" diyen bu büyük medeniyetin zirve şehri, ilim, irfan ve bilginin de aynı zamanda başkentidir" kaydını düştü.

"Erzurum bir ilim ve bilim şehridir"

"Bilindiği gibi toplumda en değer verilen şey bilgidir. Bilgi ve kültür şehri Erzurum'da kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması adına sürdürdüğümüz Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'mız ile 10 yılda nice yazar ve yayın evini şehrimizde kitapseverler buluşturduk. 'Eğitim en büyük önceliğimizdir' diyerek şehrimizin sosyal dokusuna eğitim ve öğretimle, sosyal ve kültürel projelerle yön veren bu anlayışımızla hem şehrimizin iktisadi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunuyor hem de çocuklarımızı Kitap Dünyası ile buluşturmaya, yavrularımıza kaliteli bir Bilgi Toplumu için yeni ufuklar açmaya devam ediyoruz" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Bugün gelinen noktada 10 yılda yaklaşık 2 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaşan bu eğitim projesini bu yıl da bambaşka bir konseptle kitapseverlerin beğenisine sunuyoruz. Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı, 9 gün boyunca seçkin yazarları okuyucuyla buluşturacak."

"Fuara 130 yayın evi katılacak"

Başkan Sekmen, Erzurum 6. Kitap Fuarı ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuarımıza 130 yayın evi katılım sağlayacak. Fuarımız ağırlıklı olarak kültür yayınlarından oluşacak. ( Örneğin; Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, TÜBİTAK, Alfa, Yapı Kredi, Timaş, İş Bankası ve Dergah Yayınları gibi) 50'ye yakın söyleşici ve yazar kitap fuarında olacak. 2 yerli ve 1 ulusal olmak üzere toplam 3 sahaf fuarımıza katılacak. Bu arada İlköğretim okullarımıza çocuklarımız için 30 bin kumbara dağıtıldı. Kitap fuarımız süresince her gün söyleşi, panel, kültürel etkinlikler, sinema kuşağı, aşıklık geleneği, türkülü hikayeler gibi etkinlikler olacak. Ülkemiz genelindeki üniversitelerden İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitelerimizden konuşmacı hocalarımız fuarımızdaki etkinliklerde bilgi paylaşımı yapacaklar. Fuarımıza katılacak yayın evlerimizle okurlarımızı yaklaşık 165 bin kitap çeşidi ile buluşturacağız."

"Ücretsiz ring seferleri olacak"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, fuara sürekli ücretsiz ring seferlerinin olacağını kaydetti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belediyemize bildirilen okullarımızdaki yaklaşık 130 bin öğrencimizin her gün fuar merkezimize ziyaretlerini sağlayacağız. 17-26 Mayıs tarihleri arasında her gün saat: 09.00'dan itibaren Havuzbaşı Kent Meydanı ve her iki üniversitemizin kampüsünden devamlı rink seferleri yapılacak. Fuarımızın açılışına Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin Bey'i onur konuğu olarak davet ettik. Fuarımıza Üstün Dökmen, Ekrem Erdem, Sinan Yağmur, Vehbi Vakkasoğlu, Merve Gülcemal, Serdar Tuncer, Dilek Cesur, Sıtkı Arslan, İhsan Süreyya Sırma, Mustafa Armağan, Cihat Yaycı gibi yazarlarımızı davet ettik.

Basın mensuplarımızın fuar alanını gezip görmek, haberlerini hazırlamak ve dinlenmeleri için bir ofis tahsis ettik. Öte yandan fuarımız hafta içi 09.00-20.00 hafta sonu da 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır."

"Türkiye'nin en güzel fuar merkezine sahibiz"

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, "Kentin fıtratına ve dokusuna çok uygun okumanın ve düşünmenin değer bulduğu şehirlerden biridir kuşkusuz Erzurum" dedi. "Erzurum'daki kitap fuarına katılım oranı yüksek ama aynı zamanda şuna emin olun Türkiye'de gerçekten okumaya okutmaya kitaba merakın nüfusuna oranla en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesidir Erzurum. Allah'a hamd olsun geldiğimiz noktada gerçekten Doğu Anadolu'da belki de Türkiye'nin birçok şehrinde bulunmayan çok muhteşem bir fuar alanının olduğu ve her türlü faaliyetin hele hele bizim gibi kış memleketinde soğuğun çok fazla uzun sürdüğü zamanlarda bu kadar kapalı ve rahatlıkla her türlü sosyal ve kültürel faaliyetin yapıldığı bir fuar merkezine sahibiz" diyen Parlamenter Altınok, şöyle devam etti: "Liderimizin adını taşıyan böylesine muhteşem yatırımdan dolayı Mehmet Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şehirler tabi ki imarla, yollarla ve başka donatılarla güzelleştirilir, değiştirilir. Ama bu şehre ruhunu veren ve kenti gerçek bir şehir yapan o beldenin kültür ve sosyalitesidir. Onları da ayakta tutabilmek ve kültürümüzü çocuklarımıza taşıyabilmek okumakla oluyor. Ama bu aktarımın en önemlisi de bilindiği gibi kitap fuarıdır. Yıllardır hiç sekteye uğramadan devam ediyor kitap fuarımız; Allah razı olsun Başkanımızdan... Gün geçtikçe daha da gelişti. Bir kalkınma ortağı olan yerel basınımızla, kamu kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte daha iyi noktalara gelmesini sağlayacağız. Gazetecilerin de tavsiyeleri ve katkıları olabilir, o fikirlerinizden de Büyükşehir Belediyemiz eminim faydalanacaktır. Biz; birlik olarak birbirimizin eksiği neyse tamamlayıcı olarak birlikte bu şehre katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ERZURUM