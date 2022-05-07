Başkan Selvitopu: Hizmetlerimizin Kalitesi Artacak - Son Dakika

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Öncelikle İmar Müdürlüğümüzün arşivinin dijital ortama aktarılması işi bu ay sonu ya da gelecek ay başında tamamlanmış olacak. Sonrasında Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün arşivini aktaracağız. ISO 9001 belgesini de alarak, belediyemizin hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu iki sistem birbiriyle uyumlu çalışacak" dedi.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ilk toplantısı ana hizmet binasındaki meclis salonunda yapıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yönettiği toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, MHP İlçe Başkanı Latif Alaboğa, DEVA Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kaya, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Şeyhmuz Gültekin de katıldı.

Başkan Selvitopu, belediyenin devam eden çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının yüzde 31'ler düzeyinde olduğunu belirten Başkan Selvitopu, "Hedefimiz bu yıl sonunda yüzde 70'ler düzeyine ulaşmak; gelecek yıl da hizmete açmak. Ancak bu ülkemizdeki ekonomik gelişmelere de bağlı" dedi.

Yeşilyurt Pazaryeri'nin kapalı hale getirilmesi için etüt çalışmalarının başladığını bildiren Başkan Selvitopu, Kavacık Köyü'nde de meydan düzenleme ve cephe iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Selvitopu, Özgür Semt Merkezi'nin çocuklara yönelik düzenlendiği; Bahar, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerine hizmet verecek Çalıkuşu Semt Merkezi'nin de ihalesinin sonuçlanmasını beklediklerini vurguladı.

Asfaltlama, kaldırım, park ve temizlik çalışmalarının aralaksız sürdüğünü hatırlatan Başkan Selvitopu, "Yeni satın aldığımız 770 litrelik plastik konteynerleri, doğalgazın yoğun kullanıldığı mahallelerimize koymaya başladık" dedi.

Başkan Selvitopu, Dijital Arşiv ve ISO 9001 çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Öncelikle İmar Müdürlüğümüzün arşivinin dijital ortama aktarılması işi bu ay sonu ya da gelecek ay başında tamamlanmış olacak. Sonrasında Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün arşivini aktaracağız. ISO 9001 belgesini de alarak, belediyemizin hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu iki sistem birbiriyle uyumlu çalışacak" diye konuştu.