Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Sofrasında Buluştu

Yerel

Şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Aynı ortamı özgür bir şekilde hep birlikte teneffüs edebiliyorsak, huzur içinde bir arada durabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz" dedi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına Başkan Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Aynı ortamı özgür bir şekilde hep birlikte teneffüs edebiliyorsak, huzur içinde bir arada durabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Bizler için canını feda eden nice canlarımız var. ve bu canların geride bıraktığı nice acılı aileleri var. Bizler sizlerin acılarına ortağız ve acınızı kalbimizde yaşıyoruz" dedi.

Her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduğunu söyleyen Söğüt, "Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı. Buradan bir kez daha söylüyorum ki biz her zaman sizlerin yanınızdayız. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. Her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise "Şehitlik ve gazilik hiç bir maddi değerle ya da dünyevi kazançla ölçülmeyecek kadar büyük ve kıymetli bir mertebedir. Şehit ve gazi olabilmek milletimizin her bir ferdi için en önemli şeref kaynağıdır. Biz her zaman sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Programda gazilere plaket takdim edildi. - KOCAELİ