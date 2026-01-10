Başkan Yapar\'dan İhlas Haber Ajansı ekibine teşekkür

HATAY (İHA) – Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İhlas Haber Ajansı Hatay Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, "Antakya'mızın yeniden ayağa kalktığı bu süreçte, yaşananları doğru ve sorumlu bir dil ile kamuoyuna aktaran basın mensuplarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Başkan Yapar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) Hatay Bölge Müdürlüğü'nün çalışma ofisine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Bölge Müdürü Veysel Korkmaz, ajansın bölgedeki çalışmaları hakkında Başkan Yapar'a bilgi vererek haberciliğin öncüsü olan İHA'nın Hatay'a kattığı değerleri anlattı.

Başkan Yapar, vatandaşlara yönelik enformasyon akışında Türkiye'nin öncü kuruluşu olan İHA'ya kente kattığı değerlerden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Antakya'nın yeniden ayağa kalkma sürecini doğru ve sorumlu dille vatandaşlara aktaran basın mensuplarını takdir eden Başkan Yapar, "Toplumu doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirme sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren siz değerli basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazetecilik; sadece bir meslek değil, aynı zamanda kamu vicdanını temsil eden, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Zor şartlar altında, gece gündüz demeden, kimi zaman risk alarak yürüttüğünüz bu kıymetli görev; kentimizin ve ülkemizin ortak hafızasına katkı sunmaktadır. Antakya'mızın yeniden ayağa kalktığı bu süreçte, yaşananları doğru ve sorumlu bir dil ile kamuoyuna aktaran basın mensuplarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle; meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağlık, huzur ve kaleminizin gücünü daima hissedeceğiniz nice güzel günler temenni ediyorum" dedi. - HATAY