Başkan Yılmaz: "Biz yaptık yine biz yaparız"
BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafta sonu eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte nikahtan basketbol maçına, futbol maçından, pazar yerinden kahveye kadar birçok noktada yüzlerce insanın yüreğine dokundu.
Dolu dolu bir hafta sonu geçiren Başkan Yılmaz, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ile birlikte gençlerle buluştu. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'la pazar esnafını ziyaret etti. Ardından Dijital Gençlik Merkezi'nde Millet Kütüphanesi'nde öğrencilerle verimli bir sohbet gerçekleştirdi. Şükrü Karatepe'nin konuşmacısı olduğu Yeryüzü Konuşmaları Kültür Üreten Şehir söyleşisine katılan Başkan Yılmaz, her geçen gün gelişen bir şehir inşasıyla, her yaştan vatandaşı kültür ve sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Futboldan basketbola kadar tam destek
81 ile örnek gösterilen Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nde mücadele eden amatör futbol takımlarının karşılaşmalarını izleyen Başkan Yılmaz, mücadeleyi izlemeye gelen taraftarlardan AHP'de yaptığı çalışmalar için büyük övgü aldı. Başkan Yılmaz, bu sahalarda çok yetenekli futbolcuların Türk sporuna kazandırılacağını söyledi. Futbol karşılamasının ardından Kurtdereli Spor Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Çayırova Belediyespor basketbol karşılaşmasını da izleyen Başkan Yılmaz, Pervin ve Muhammet çiftinin de nikah akitlerini gerçekleştirerek en mutlu günlerine şahitlik etti.
Pamukçulular'dan Başkan Yılmaz'a büyük sevgi
Başkan Yılmaz, pazar gününün finalini; Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Teşkilat Başkanı Osman Eser ve MHP İl Başkanı Niyazi Tunç ile birlikte Pamukçu Mahallesi'nde kadınlarla buluşup, kahvehane ziyaretiyle yaptı. Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi ve Dijital Gençlik Merkezi gibi birçok hizmeti Balıkesirliler ile buluşturan Başkan Yılmaz, daha fazla hizmeti yine kendilerinin Balıkesir'e kazandıracaklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Biz yaptık yine biz yaparız" dedi.
Son Dakika › Yerel › Başkan Yılmaz: 'Biz yaptık yine biz yaparız' - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
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