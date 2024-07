Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar\'ın imar sorununun çözüleceğini söyledi

Yerel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Biz gelir gelmez Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Akhisar imar planını geçirdik. Ufak tefek revizyonlar var. Sanıyorum önümüzdeki ay askıya çıkıp artık Akhisar da hak ettiği imarı alacaktır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Zeyrek, geride kalan görev süresinde hayata geçirdiği proje ve hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirdi. Toplantının açılışında CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in muhtarlarla bir araya geldiği toplantıların devam edeceğini söyledi. Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş de konuşmasında, sürekli olarak belediye başkanlığı ile istişare halinde olduklarını belirterek, sorunların çözümü konusunda şanslı olduklarını söyledi.

Muhtarlarla yaptığı konuşmasında bazı kırsal mahallelerde içme suyu sorunu olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, "147 mahallemizde içme suyu yok. Tankerlerle su taşınıyor. Ben oralara gittiğimde, vatandaşlarımızı gördüğümde çok üzülüyorum. Çünkü 147 mahalleye içme suyu götürmeyi tercih etmek yerine bir profesyonel futbol kulübüne para aktarmayı tercih eden bizden önceki yönetim anlayışı vardı. Biz artık hiçbir profesyonel sporun oluşumu içinde olmayacağız. Amatör kulüplerimizin, sporcularımızın her zaman yanında olacağız. Profesyonellere, menajerlere milyon dolarlar aktarmak yerine 147 mahallemize öncelikle içme suyu götüreceğim. Bu benim önceliğim olacak. Yaklaşık 400 mahallemizde internet yok. İnternet altyapısı için internet sağlayıcı firmalarla görüşmelerimiz son noktaya kadar geldi. Artık mahallelerimizde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde internet hizmeti vereceğiz. Ücretsiz internet hizmeti sadece sosyal medya kullanımı için değil yakında başlatacağımız online dershanede de kullanılabilecek. Yani dershaneye gitme imkanı olmayan oradaki evlatlarımızın alacakları online dershane hizmetinde kullanacakları bir internet hizmeti olacak. Evet sorunlarınızı biliyorum çünkü sorunlar hepimizin sorunları. Şimdi sorunları aktaran yerine çok şükür sizlerin oylarıyla sorunları çözen kişi konumundayız ve bu sorunları çözmeyi sizlerden daha çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sorunların hepsini biliyorum, tek tek çözeceğim"

Manisa'daki altyapı ve yollardaki sorunların hepsini bildiğini ve bunların hepsini çözeceğinin altını çizen Başkan Zeyrek, "Hepsini bir anda çözmek mümkün değil. Zaman içinde göreceksiniz. Planlı programlı bir şekilde bütçenin el verdiği bir şekilde bunların hepsi çözülecek. Evet Akhisar'da kangren olmuş bir çok sorun var. Yol sorunu var, az önce konuştuk, taş mı yapsak asfalt mı yapsak diye. Muhtarlarımıza soralım çünkü tek başımıza bu şehir için karar vermek istemiyoruz. Bu şehri tek başımıza yönetmek istemiyoruz. Ekseriyetle orada asfalt istiyorsa biz onu yapalım. Çünkü bu yönetim anlayışı bizden önceki dönemde asla yoktu. Kendileri istediği şekilde karar verip yapıyorlardı. Vatandaşın bazısı memnun oluyordu, bazısı memnun olmuyordu. Ama bundan sonra geçtiğimiz üç ayda ben her zaman şunu yaptım; ortak aklı oluşturmak, ortak akılla şehri yönetmek en doğru yönetim şeklidir. Eğer ki bugün konu Akhisar'ın ring yoluysa, o ring yolunu kullanan kişiler sizlersiniz. Bu yolun kaplamasının nasıl olacağına siz karar vereceksiniz. Geçtiğimiz ay Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karar aldık. Besim Dutlulu başkanımız ile ortak protokol yaptık. Yaklaşık yüz ton bitümü biz Akhisar Belediyesine veriyoruz. Akhisar Belediyesi kendi imkanlarıyla ürettiği taşlar ve kendi işçilikleriyle ring yolunu bir an önce tamamlayacaklar. Artık Akhisar, büyükşehir diye bir kavram yok. Biz bütün imkanlarımızla Akhisar Belediyesi'nin yanındayız. Akhisar Belediyesi tüm imkanları ile işçileriyle Büyükşehir Belediyesi'nin yanında. Zaten olması gereken de buydu ama bizden önceki yönetim maalesef bu ayrışmayı yaptı ve Akhisar göz ardıydı. Besim başkanı burada tek başına bıraktı ama sağ olsun başkanımız, geçtiğimiz 5 yıl içinde hiçbir kimsenin yüzünü eğdirmedi, borçlandı, zorluklar çekti ama Akhisar'ın öncelikli yapılması gereken birçok şeyi yerine getirdi. Ama artık daha güçlü, yanında bir büyükşehir belediyesi var. Bundan sonra yapacakları bir önceki yapacaklarından çok çok daha fazla olacak ve sorunları çözecek ama sorunların tamamı çözülecek. Tabii ki bunlar çözülecek ama belki yarın değil belki bir gün sonra, bir buçuk yıl sonra, bu konuda da sizden lütfen biraz sabır bekliyorum. Çünkü sorunları biliyoruz. Nasıl çözüleceğini biliyoruz ama özellikle bu mali kısıtlamalardan dolayı bir sorunumuz vardı" dedi.

Başkan Zeyrek, diğer belediyelerin seçimlerin ardından borçlarını açıkladığını ancak kendisinin bunu açıklamadığını hatırlatarak, borçlarının olduğunu ancak bunu açıklamayı doğru bulmadığını kaydetti. Borçlarla yoğrulduklarını ifade eden Başkan Zeyrek, şöyle konuştu; "Gerçekten de çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu ay sadece Büyükşehir Belediyesi'ne gelen parayla maaş ödeyebiliyorum ve elektrik parasının bir kısmını ödeyebiliyorum, geri kalan kısmı muhtemelen kredi. Gerçekten durumumuz bu. Hem mali sıkıntı var. Ülkemizin bulunduğu geçim sıkıntısı ortada ve bu sırada biz de sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bunu sadece bilmenizi istedim. Bunların arkasına sığınmayacağım. Biz bu sorunları çözeceğiz, kredi bulacağız çözeceğiz, yardımsever, bulacağız çözeceğiz. Birlikte olacağız ama bu sorunların hepsi çözülecek. Bazı yanlış uygulamalar vardı. Allah rahmet eylesin cenazelerimiz oluyordu. Bir yerden bir yere taşınırken maalesef büyükşehir para alıyordu. İnsanın acılı gününde, mazot parasını düşünen bir zihniyet yerine biz onların acısını paylaşıyoruz, böyle bir uygulamayı sonuna kadar kaldırdık ve çok yanlış bir uygulamaydı. Yaşlılarımız vardı bugünün şartlarında 1000 lira gibi çok düşük bir yardım ediliyordu kendilerine. 1000 lira maalesef bir şey ifade etmiyor ve bunları kanunun öngördüğü şekilde 3 bin 500 liraya çıkardık. Yakında halk ekmek de geliyor. Önümüzdeki hafta biz Yunusemre Belediyesi'nde bazı bölgelerde Halk Ekmeğe başlıyoruz. Sonrasında Akhisar'da artık Halk Ekmek ile birlikte sağlıklı, lezzetli, ucuz ekmeğe Akhisar halkımız da kavuşacak. Kent lokantası geliyor. Önümüzdeki hafta bütün uygulamaları başlayacak. Ortada Şehzadeler bölgesini seçtik. Kent lokantasında çok düşük bir fiyata sağlıklı üç çeşit yemek hizmetini de Manisa'mıza Büyükşehir Belediyemiz verecek."

"Akhisar'ın imar sorunu çözülecek"

Akhisar'ın bir imar sorunu olduğunu belirten Başkan Zeyrek, "Akhisar'ımızın imar sorunu var biliyorum. Besim Dutlulu başkan sağ olsun, hemen hemen bütün sorunları biz gelmeden önce çözmüş, imarın şeklini oluşturmuş. Bizden önceki yönetim maalesef Besim başkanın çalışması sümenaltı yapmıştı. Aslında cezalandırdığı Besim Dutlulu değil, Akhisar halkıydı. Biz gelir gelmez Büyükşehir Belediye Meclisi'nden, Akhisar imar planını geçirdik. Ufak tefek revizyonlar var. Sanıyorum önümüzdeki ay askıya çıkıp artık Akhisar da hak ettiği imarı alacaktır. Çünkü burada başkanlar arasındaki uyumsuzluk sadece kişisel değil, Akhisar'da yaşayan iki yüz bin kişiyi ilgilendiren bir durumdur ve başkanların arasındaki bu tip sorunlar bizim yönetimimizle birlikte tamamen son bulacak. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, bize ait olmayan Sarıgöl, Demirci ve Selendi Belediyesinde de tüm hizmetlerimiz devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partili olmayan belediyelerin bir korkusu vardı, bize hizmet gelmeyecek diyorlardı. Demirci'nin neredeyse asfaltlanmayan bir yolu kalmadı. Her türlü eşit hizmeti biz kendilerine veriyoruz. Besim başkanım öncelikli yerleri belirledi ve Eylül ayı sonuna kadar bütün asfalt çalışmalarımız bitmiş olacak. Ay yıldızlı kavşağımızın battı çıktısı ve istasyon civarında başladığımız etkinlik alanı var. Etkinlik alanında projeleri başlamıştı ama projelerde ve ihalede maalesef hak etmediği şekilde verilen yüksek değerleri tespit ettik. Bu yüzden şu anda İstasyon Mahallesi'nde bir revizyona gidiyoruz. Çok yakın bir zamanda on, on beş günü bulmaz orada tekrardan imalat hız kazanacaktır. Yeni bir otogara kavuşturmak da benim en büyük isteklerim arasında" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından muhtarlar tarafından yöneltilen sorular, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başta olmak üzere ilgililer tarafından yanıtlandı. Muhtarlar bilgilendirildi. Muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Zeyrek, bir sonraki toplantıda buluşmak üzere Akhisar programına devam etti. - MANİSA