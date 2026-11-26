(İZMİR) – İzmir'de "Basmane Çukuru" olarak bilinen taşınmaza ilişkin tapu iptali ve tescil davasının 22'nci duruşmasında, Kültürpark Platformu ve İzmir Barosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi yanında davaya müdahil olma talebinde bulundu. İhtiyati tedbirin kaldırılması talebinin de gündeme geldiği duruşmada mahkeme, taraflara anlaşma görüşmelerine ilişkin beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 1 Nisan 2027'ye erteledi.

İzmir'de "Basmane Çukuru" olarak bilinen taşınmaza ilişkin İzmir 21'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 22'nci duruşmasında, Kültürpark Platformu ve İzmir Barosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi yanında davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme, davacı vekillerine müdahillik taleplerine ilişkin beyanda bulunmaları için iki hafta süre verdi. Güç Yapı vekilleri, taraflar arasında imzalanan protokol kapsamındaki işlemlerin sürdüğünü belirterek süre istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi vekilleri de protokol sürecinin devam ettiğini bildirdi. EDS Gayrimenkul ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) vekilleri, ihtiyati tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, taraflara anlaşma görüşmelerine ilişkin beyanda bulunmaları için süre verdi. Tedbire ilişkin taleplerin daha sonra değerlendirilmesine ve İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nin ilgili dosyasının UYAP üzerinden getirtilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 1 Nisan 2027'ye erteledi.

ÜLKÜ: BASMANE ÇUKURU İZMİR HALKININ

Duruşmanın ardından Kültürpark Platformu üyeleri ve avukatlar adliye önünde açıklama yaptı. İzmir Barosu vekili Murat Fatih Ülkü, belediyenin daha önce devrettiği tapuların iadesi için açtığı davada önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Ülkü, şunları söyledi:

"Basmane Çukuru İzmir halkının. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir halkı adına bir yerel yönetim olarak bunun üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. İzmir halkının iradesi olmadan, İzmir halkının bir talebi olmadan Basmane Çukuru'nun Kültürpark'ta oluşturduğu bütünlüğün de dışına çeken bir işleme gitmeye belediye başkanının bir yetkisi yoktur. Özellikle de buradaki tapu iptali ve tescil davası belli bir aşamaya gelmişken, beş senedir süren bir dava ve bu tapuların Büyükşehir Belediyesine iadesi konusunda dosya önemli bir aşama kaydetmişken bu tapulardan vazgeçecek, taşınmaz mal varlığının İzmir Büyükşehir Belediyesine geri gelmesini önleyecek hukuki girişimlerin yanlış, hatalı ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda gerek İzmir Barosu adına gerekse yurttaşlar adına müdahale talepleri dosyaya sunuldu."

SÖKMEN: İDARİ DAVANIN SONUCUNUN BEKLENMESİNİ TALEP ETTİK

İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen de baronun da davacı olduğu idari yargı sürecine işaret etti. Sökmen, söz konusu alanla ilgili İzmir Barosunun davacı olduğu bir dava olduğunu belirterek "Bu davanın sonucunun mutlak suretle tapu iptaline ilişkin bu davanın sonuçlanması için beklenilmesini talep ettik" dedi.

Sökmen, "Basmane Çukuru'yla ilgili olarak tasarrufta bulunması gereken Büyükşehir Belediyesinin kendisidir, çünkü tapular kendisine ait olmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi de duyarlı davranarak buradaki Basmane Çukuru'nu kentin yararına, halkımızın faydasına en iyi şekilde değerlendirecektir. Bu dava çok önemli bir dava. Tamamen aslında çözüm noktasında tapuların tekrar İzmir Büyükşehir Belediyesine geçmesi İzmir kentinin halkının yararınadır. Bu konuda hukuk mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğiz. Çünkü İzmir Barosu kentin hukukunu savunmaya da vazgeçmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: TEDBİRİ KALDIRARAK 2 ARALIK'TA İHALEYİ YAPMAK İSTİYORLAR

Önceki dönem İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, daha önce devredilen taşınmazın belediyeye iadesine ilişkin dosyaya üç bilirkişi raporu sunulduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu davada bugün davanın davacısı, tapuların iptalini isteyen Büyükşehir Belediyesinin mahkemeye bir dilekçe vererek ihtiyati tedbirin kaldırılmasını talep ettiklerini öğrendik. Söylemediler ama 'Bir dilekçe verdik, o dilekçenin gereğini yapın' dedikleri zaman TMSF vekili de 'Evet, öyle bir dilekçe var. Tedbiri kaldırın' diye söyledi. Tedbiri kaldırarak 2 Aralık'ta ihaleyi yapmak istiyorlar. Dertleri bu. Sorun bu. Bu davanın dört ay, beş ay sonra yeniden görülecek olmasının bir sakıncası yok. Ama bunun zeminini hazırlayarak, yangından mal kaçırırcasına bu tapular İzmir halkına döneceği yerde o sermaye gruplarına yeniden peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Çok net. Bugünkü duruşmada bu gerçekleşti. Davacıyla davalı artık bir. Herkes talebinden neredeyse vazgeçmiş durumda" diye konuştu.

Yılmaz, söz konusu alanın kamu alanı olduğunu belirterek "İzmir halkına dönünceye kadar baro olarak da sivil toplum kuruluşları olarak da bu mücadele devam edecek. Hiç kimse endişe etmesin. Büyükşehir Belediyesine rağmen o tapular İzmir halkına geri dönecektir ki Büyükşehir Belediyesine dönecek. Bunu anlamak, bunu söyleyebilmek ve bunun için mücadele etmek gerekirken neden gerekmediğini biliyoruz. Ne yazık ki karşımıza çıkan sonuç, 7 Ekim'de ve 7 Ekim'den üç hafta önce imzalanan bir nihai protokolden bahsediyoruz. Her şey hazırlanmış, ortam sütliman hale getirilmiş, protokoller yapılmış, sonrasında karşımıza bu tür bir taleple geldiler. Tamamen hukuksuzdur. İzmir halkının, İzmir Barosunun, platformların yaptığı her şey hukuka uygundur, arkadaşlar. Çünkü haktan yanadır. Çünkü halktan yanadır" ifadelerini kullandı.