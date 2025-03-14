Başörtüsü Tartışması: Eğitim Bir Sen Eleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Başörtüsü Tartışması: Eğitim Bir Sen Eleştirildi

AHPADİ Başkanı Ektaş, Eğitim Bir Sen'in imza kampanyasını inanç istismarı olarak eleştirdi.

14.03.2025 17:58
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(ESKİŞEHİR) - Eğitim Bir Sen'in 'Anayasa değişsin, aile korunsun' sloganıyla başlattıkları imza kampanyasını ve başörtüsünün anayasal güvence altına alınmasına ilişkin talebini eleştiren Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu Derneği (AHPADİ) Başkanı Mehmet Ektaş, Türkiye'de başörtüsü sorununun olmadığını, Eğitim Bir Sen'in inanç istismarı yaptığını savundu. Ektaş, "Eğitim Bir-Sen'in "İnanca Dayalı Kıyafet Özgürlüğü" söylemiyle başörtüsü üzerinden yeniden istismar alanı açarak aslında başka hedeflere odaklandığı açıktır" dedi.

Adaletin Hukuku ve Parlamenter Demokrasi İdeali Platformu Derneği (AHPADİ) Başkanı Avukat Mehmet Ektaş, Eğitim Bir Sen'in 'Anayasa değişsin aile korunsun' çağrısı ve başörtüsünün anayasal güvence altına alınması için başlattıkları imza kampanyasına tepki gösterdi. Ektaş, Türkiye'nin başörtüsü sorununun olmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın laik düzen karşıtlarının hedefinde olduğunu ifade eden Ektaş, Eğitim Bir Sen'in 'inanca dayalı kıyafet özgürlüğü' ifadesini sert bir dille eleştirdi.

"Atatürk ilke ve devrimleri hedef alınmak isteniyor"

Mehmet Ektaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bir yandan bölücülerin, bir yandan laik düzen karşıtlarının sürekli hedefinde. Değişim talepleriyle, aslında Anayasa'nın özünü oluşturan Atatürk ilke ve devrimleri hedef alınmak isteniyor. Karşı devrimciler, her alandaki örgütlü yapılarıyla Anayasa'ya sürekli saldırılıyor. Öğretmenlerin mali ve özlük haklarının takipçisi olmaktan daha çok, Türkiye Cumhuriyetinin laik hukuk devrimi örseleme çabalarıyla, laik, bilimsel ve akılcı eğitime açtığı savaşla gündem oluşturan Eğitim Bir-Sen isimli sendika da bunlardan biri. Eğitim Bir-Sen tarafından dün yapılan basın açıklamasıyla, ailenin korunması ve inanca dayalı kıyafet özgürlüğü konusunda Anayasada değişiklik yapılması için Türkiye genelinde imza kampanyası başlatıldığı duyuruldu. Aynı sendikanın, bu konuda daha önce de girişimleri olmuştu.

"Örf, adet ve inancımız buna müsaade etmez"

Sendikanın açıklamasından, Ailenin Korunması başlığından kast edilenin LGBT bireyler olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Medeni Kanunu aileyi korumaktadır. Anayasa'nın 41'inci maddesi ailenin korunması ve Çocuk Hakları başlıklıdır. Bu konuda devlete sorumluluk ve görev yükler. Türk Medeni Kanunu'nun 2. kitabı aile hukukuna ilişkindir. Medeni Kanunun evlenme ehliyeti ve engelleri başlıklı İkinci ayırımında evliliğin kadın ve erkek arasında olduğu açıkça yazılıdır. Ülkemizde LGBT bireylerinin evlenmelerine izin verildiği ya da verilebileceği iftira olduğu gibi, milletimizin büyük çoğunluğunun sahip olduğu örf, adet ve inancımız buna müsaade etmez. Ancak, sendika, sanki anayasamız ve medeni kanunumuz LGBT bireylerin evlenmelerine yol açıyormuş gibi bir izlenim yaratarak toplumsal bir çatışma alanı oluşturup bunun üzerinden siyasi cephelerini tahkime çalışmakta, açıkça inanç istismarı yapmaktadır.

"Aileyi korumak isteyenler, ekonomiye baksınlar"

Eğitim Bir-Sen ailenin korunmasını yapay LGBT tartışmasıyla gündeme getireceğine Türk aile yaşantısını derinden sarsan gerçek gündeme sarılmalıdır. İşsizlik, gelir adaletsizliği, ev sahibi olamama, yetersiz beslenme, kültürel ve sosyal etkinlere erişememe, çocuklara kaliteli eğitim imkanı sunamama gibi nedenlerle, aile için çekişmeler ve sonucunda boşanmalar her geçen gün artmakta, şiddet dalga dalga yayılmaktadır. Ailenin Korunması, bu problemlerin çözülmesinden geçer.

"İnanca dayalı kıyafet nedir?"

Ülkemizde 1980 Darbesinin zulmü olan eğitimde başörtüsü yasağı, toplumumuzun tüm kesimlerinin çabası ve mücadelesiyle sorun olmaktan çıkarılmıştır. Bugün, hiçbir başörtülü yurttaşımızın başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından, istihdam yoksun bırakılması, ayrımcılığa uğraması gibi sorunu yoktur. Eğitim Bir-Sen'in "İnanca Dayalı Kıyafet Özgürlüğü" söylemiyle başörtüsü üzerinden yeniden istismar alanı açarak aslında başka hedeflere odaklandığı açıktır. İnanca Dayalı Kıyafet Nedir? Talep Nedir? İnanca dayalı kıyafet, okullara sarıkla mı gitmektir? İnanca dayalı kıyafet, okullara peçeyle mi gitmektir? İnanca dayalı kıyafet, okullara cüpbeyle mi gitmektir? İnanca dayalı kıyafet, okullara kandurayla mı gitmektir? İnanca dayalı kıyafet, okullara kipa ile mi gitmektir? Farklı inançlara ait simgelerin kamusal alana ve eğitime taşınma isteği, özgürlük talebi değil, toplumu ayrıştırma ve kamplaştırma özleminin dışa vurumudur. Eğitim Bir-Sen'in dini kıyafetleri okullara taşıma isteğiyle laikliği hedef aldığı ortadadır. Milletimiz, ülkemize karanlığa doğru kanat çırpmaya zorlayanlara fırsat vermeyecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başörtüsü Tartışması: Eğitim Bir Sen Eleştirildi - Son Dakika

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