Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı - Son Dakika
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Yerel

Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı

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Bursa Orhangazi adliyesinde düzenlenen bir veda yemeğinde avukat Güner Elçin'in soluk borusuna yemek kaçması sonucu fenalaşması üzerine Başsavcı Enis Tekgül heimlich manevrası yaparak avukatın hayatını kurtardı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

24.06.2024 12:48  Güncelleme: 14:41
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Bursa Orhangazi adliyesinde görevli İcra Müdürü ve yardımcısının tayini sebebiyle düzenlenen gecede soluk borusuna yemek kaçan avukat Güner Elçin'i, Başsavcı Enis Tekgül, heimlich manevrası ile kurtardı.

TAYİNİ ÇIKAN MEMURA VEDA YEMEĞİ

Olay Orhangazi'de bir ızgara salonunda meydana geldi. Orhangazi Adliyesinde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl'ün tayini sebebi ile veda yemeği organize edildi. Yemeğe, hakim, savcılar ve adliye personeli ile birlikte avukatlar da davet edildi. Orhangazi'de uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin de davetliler arasında yer aldı.

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SOLUK BORUSU TIKANINCA FENALAŞTI

Yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan 79 yaşındaki avukat Güner Elçin aniden fenalaştı. Yemektekiler müdahale etse de sonuç alamadı. Bu sırada Elçin'in yardımına Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti. Tekgül, heimlich manevrası uyguladığı avukat Elçin'in yeniden nefes almasını sağladı.,

Bursa Barosu avukatlarından olan Güner Elçin, ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50. Yılı onuruna berat almıştı.

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KURTARMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Başsavcı Tekgül'ün avukat Elçin'in hayatını kurtardığı o anlar gecenin düzenlendiği ızgara salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde avukat Güner Elçin'e yemek sırasında fenalaştığı görünürken, ilk müdahalelerin sonuç vermediği ve Başsavcı Tekgül'ünhızla yardıma geldiği kayıtlara yansıyor. Tekgül'ün heimlich uygulamasından sonra Elçin'in kendine gelmesi ve salondakilerin rahatladığı o anlar da kameraya yansıdı.

Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı
Kaynak: İHA

Orhangazi, Başsavcı, Bursa, Güvenlik, Hukuk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emin Erol: 79 yasinda hala avukatlik mi yapiyor hayret ya 1 0 Yanıtla

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