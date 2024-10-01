Batman'da 13 gündür durmadan hapşıran kadına tıp dünyası çaresiz kaldı - Son Dakika
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Yerel

Batman'da 13 gündür durmadan hapşıran kadına tıp dünyası çaresiz kaldı

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Batman'da 13 gündür aralıksız hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki evli 2 çocuk annesi Benazir Aydın tedavi edilmeyi bekliyor.

01.10.2024 15:13
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Batman'da 13 gündür aralıksız hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki evli 2 çocuk annesi Benazir Aydın tedavi edilmeyi bekliyor. Yengesinin 13 gündür durmadan hapşırma nöbeti geçirdiğini söyleyen Yasemin Aydın, bir tek uykuda durduğunu, uyurken de ölüm uykusuna yattığını dile getirdi.

"DAKİKALAR İÇİNDE MİLYON DEFA HAPŞIRIYOR"

Ne yapacaklarını bilemediklerini, 13 gündür sürekli hastanede olduklarını ve serum takılıp eve gönderildiklerini ifade eden Aydın, " Sağlık Bakanlığı'ndan bu yaşanan duruma bir çare bulunmasını istiyorum. Yengem, hiçbir şekilde yemek yiyemiyor, içtiği suyu bile hapşırdığı için atmak zorunda kalıyor. Yemek yedirmeye çalışıyoruz 'yapamıyorum' diyor. Ailesi telefonla arıyor konuşamıyor. Çocukları evde perişan durumdadır. İlk kez böyle bir rahatsızlığa kapılıyor. İlk günden hastaneye getiriyoruz hastane bize normaldir diyor. Yengem uykuya daldığı zaman bize iyi oldu deyip eve gönderiyorlar. Dakikalar içinde milyon defa hapşırıyor" dedi.

Batman\'da 13 gündür durmadan hapşıran kadına tıp dünyası çaresiz kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da 13 gündür durmadan hapşıran kadına tıp dünyası çaresiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Lokman Beger:
    Allah şifa versin inşallah. 72 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Askerde böyle hiç görülmemiş rahatsızlıklara çok rastladım. İki tokat atınca hepsi düzeliyor. 33 16 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya:
    her hapşırdığında başında birkişi sabırla durup devamlı çok yaşa desin oda sende gör sende gör diye cevap versin bunu derdemez geçecektir.bu denenmiştir. kadın evliya gibi uzun ömürlü olacak çok yaşayacak. 3 29 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    nazar a inanırım 20 10 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Allah şifa acil versin 23 3 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu:
    Bu tür vakalar zor.Hıçkırık nöbetleride var böyle.Kbb,Akciğer hast.allerji kürsüsü ve ppsikiyatri ortak konsültasyonla tedavi edebilir diye düşünüyorum 13 6 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Alerjide olabilir 12 5 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    rabbim şifa versin inslallah 12 3 Yanıtla
  • Fatih Toptamuş:
    Allah şifa versin 9 4 Yanıtla
  • Fatih Kaya:
    m.u{1909719 VFED..CL. .F....ID 0,154-816,534 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741833} 0 1 Yanıtla
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