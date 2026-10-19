BAÜBİS öğrencileri, 80. Gençler Bakanlığında programı kapsamında 404 gençle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BAÜBİS öğrencileri, 80. Gençler Bakanlığında programı kapsamında 404 gençle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAÜBİS öğrencileri, 80. Gençler Bakanlığında programı kapsamında 404 gençle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAÜBİS öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 80. Gençler Bakanlığında programı kapsamında Ankara'daki etkinliklere katıldı. Antalya, Balıkesir, Bayburt ve Bitlis'ten 404 gencin buluştuğu programda öğrenciler bakan yardımcısı ve genel müdürle görüştü.

Balıkesir Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (BAÜBİS) öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 80. "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Misir'in akademik danışmanlığını yürüttüğü BAÜBİS'i temsilen topluluk başkanı Nevin Esra Çakıcı ile yönetim kurulu üyeleri Kardelen Çilenger ve Zeynep Rana Işıktaş'ın katıldığı programda, Antalya, Balıkesir, Bayburt ve Bitlis'ten 404 genç bir araya geldi.

Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ile bir araya gelen öğrenciler, Bakanlığın çalışmaları ve gençlik projeleri hakkında bilgi edinerek görüş ve önerilerini paylaşma fırsatı buldu.

Bakanlık ziyaretinin yanı sıra Anıtkabir ve Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret eden öğrenciler, farklı üniversitelerden gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma imkanı elde etti.

Kaynak: İHA
BalıkesirBayburtAntalyaGençlikBitlisAnkaraGüncelEğitimYerelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
12:08
Pep Guardiola’dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:27:45. #.0.2#
SON DAKİKA: BAÜBİS öğrencileri, 80. Gençler Bakanlığında programı kapsamında 404 gençle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei