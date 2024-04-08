Bayraklı Belediyesi Camileri Temizledi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi camileri temizlik çalışması yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Seçim vaatlerimiz arasında da yer alan ibadethanetemizliği çalışmalarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram sonrasında da faaliyetlerimiz sürecek" dedi.

Bayraklı'daki tüm ibadethaneleri belirli aralıklarla temizleyip, dezenfekte eden Bayraklı Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla camilerde hijyen çalışması başlattı. Bu kapsamda ilçe genelindeki camiler Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından steril hale getirildi. Bir yandan günlük çalışmalarını 24 mahallede sürdüren ekipler, Başkan Önal'ın talimatıyla oluşturulan özel ekiple camilerde de çalışma yürüttü. Özellikle Ramazan Bayramı öncesi toplum sağlığı için insan yoğunluğu olan bölgelerde çalışmalarını sıklaştıran ekipler, camilerin halılarından, ayakkabılıklarına, musluklarından tuvaletlerine kadar her yeri hijyenik hale getirdi.

"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Seçim vaatlerimiz arasında da yer alan ibadethane temizliği çalışmalarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram sonrasında da belirli aralıklarla ibadethanelerimizde temizlik çalışmalarını sürdüreceğiz. Bayram öncesi çalışmamızla da vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda rahatça ibadet etmelerini amaçladık. Bu vesileyle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.