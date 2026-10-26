Bayraktar TB2'den yönetilen PİRANA KİDA, 100 kg harp başlığıyla hedefi imha etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayraktar TB2'den yönetilen PİRANA KİDA, 100 kg harp başlığıyla hedefi imha etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bayraktar TB2\'den yönetilen PİRANA KİDA, 100 kg harp başlığıyla hedefi imha etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bayraktar TB2\'den yönetilen PİRANA KİDA, 100 kg harp başlığıyla hedefi imha etti
Haber Videosu

MKE'nin yerli ve milli geliştirdiği PİRANA KİDA, TURNAs-2026 kapsamında Bayraktar TB2'den kontrol edilerek 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini imha etti. Selçuk Bayraktar, sosyal medya paylaşımında 'Gökyüzünde kontrol, denizde zafer' ifadelerini kullandı.

MKE tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen PİRANA KİDA, Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini imha etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar "Gökyüzünde kontrol, denizde zafer. BayraktarTB2'den kontrol edilen PİRANA KİDA, hedefi başarıyla imha etti!" ifadeleri kullandı.

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), TURNAs-2026 kapsamında Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini imha etti. 40 knotun üzerindeki hızı, 200 deniz milini aşan görev menzili ve 100 kilogramlık harp başlığına sahip PİRANA, RF ve SATCOM haberleşme sistemleri sayesinde uzaktan kumandalı veya otonom olarak görev yapabiliyor. Düşük radar kesit alanına sahip tasarımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle tespit edilme riskini azaltan PİRANA, tekli kullanımın yanı sıra sürü konseptiyle de görev yapabiliyor. Uydu haberleşmesi sayesinde uzak mesafelerden sevk ve idare edilebilen sistem, farklı harekat senaryolarında kullanılabiliyor.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Gökyüzünde kontrol, denizde zafer. BayraktarTB2'den kontrol edilen PİRANA KİDA, hedefi başarıyla imha etti!" ifadeleri kullandı.

Kaynak: İHA
Selçuk BayraktarSosyal MedyaTeknolojiGüncelYerelMedyaMKESon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:35
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:10:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayraktar TB2'den yönetilen PİRANA KİDA, 100 kg harp başlığıyla hedefi imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei