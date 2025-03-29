Bayramda Güvenli Seyahat İçin Denetimler - Son Dakika
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Bayramda Güvenli Seyahat İçin Denetimler

Bayramda Güvenli Seyahat İçin Denetimler

Aydın'da trafik ekipleri, bayram öncesi otobüslerde emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme yaptı.

29.03.2025 09:59
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların bayramı huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde geçirmeleri için Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, otobüslerde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirirken, yolcuları da emniyet kemerinin önemini konusunda bilgilendirdi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Büro personelleri, trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, otogarlarda oluşan yoğunluk sebebiyle "Yolun sonu bayram olsun" mottosuyla denetleme ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Şehirlerarası otobüs terminalinde emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına yönelik yapılan denetimlerde ekipler, sürücü ve yolcuları önce denetledi daha sonra bilgilendirdi. Yaklaşık 1,5 saatlik denetim ve bilgilendirme çalışmalarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca denetimlerde otobüs şoförlerine kural ihlali yapmamaları gerektiği anlatılarak seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması ve araç kullanım sürelerine uyulması konularında uyarılar yapıldı.

Otobüslerde bulunan yolculara ise emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak kabin memurlarının bu konuyla ilgili duyarlı bulunması hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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