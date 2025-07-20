BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı\'nın Oğlu Dünyaya Evleniyor

Büyük Birlik Partisi (bbp) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın oğlu Ömer Faruk Alfatlı ile Meltem Altun, düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın oğlu Ömer Faruk Alfatlı ile Meltem Altun, görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kıyarken, törene BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Devlet eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çiftin aileleri düğünde hazır bulundu.

Tören sonunda tebrikleri kabul eden çift, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. - BURSA