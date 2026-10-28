BEBKA, yaban mersininde Türkiye lideri Bursa için yol haritası hazırlayacak - Son Dakika
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BEBKA, yaban mersininde Türkiye lideri Bursa için yol haritası hazırlayacak

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BEBKA, yaban mersininde Türkiye lideri Bursa için yol haritası hazırlayacak
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BEBKA, yaban mersininde Türkiye lideri Bursa için yol haritası hazırlayacak
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BEBKA, Bursa için belirlenen yaban mersininin değer zincirini geliştirmek amacıyla Yaban Mersini Ürün Analiz Çalıştayı düzenledi. Çalıştayın çıktıları, 2025 itibarıyla Türkiye'nin en geniş yaban mersini üretim alanına sahip Bursa için Ürün Yol Haritası'na dönüştürülecek.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında Bursa için belirlenen yaban mersininin üretimden pazarlamaya uzanan değer zincirinin geliştirilmesi amacıyla "Yaban Mersini Ürün Analiz Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştayda, ürünün katma değerinin artırılmasına yönelik sorunlar, çözüm önerileri ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında düzenlenen çalıştay, 27 Ekim 2026 tarihinde BEBKA Merkez Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Kamu kurumları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, üretici örgütleri, kooperatifler, finans kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, Bursa yaban mersininin üretim kapasitesinin geliştirilmesi, katma değerinin artırılması ve pazarlama şartlarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bursa, yaban mersini üretim alanında Türkiye'nin lideri

Türkiye'nin 81 ilindeki özgün ürünlerin belirlenmesi, ekonomik potansiyellerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesini amaçlayan "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında Bursa'da yaban mersini öncelikli ürün olarak belirlendi.

2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en geniş yaban mersini üretim alanına sahip ili olan Bursa, üretim birikimi ve büyük pazarlara yakınlığıyla ürünün katma değerinin artırılması açısından önemli bir potansiyel taşıyor.

"Üretimden pazarlamaya tüm halkaları birlikte güçlendiriyoruz"

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, çalıştayda yaptığı değerlendirmede, Bursa'nın yaban mersini üretimindeki potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesinde paydaşlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bayram, "Bursa'nın üretim birikimi ve büyük pazarlara yakınlık avantajını kalıcı ekonomik değere dönüştürmek için üretimden pazarlamaya tüm halkaları birlikte güçlendiriyoruz. Bu çalıştayın çıktıları, yaban mersini için hazırlayacağımız yol haritasının temelini oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Dört tematik masada çözüm ve proje önerileri geliştirildi

Çalıştay kapsamında, Ziraat Bankası tarafından tarımsal kredi desteklerine ilişkin bilgilendirme yapılırken, Prof. Dr. Sertaç Dokuzlu da BEBKA'nın "TR41 Bölgesi Öne Çıkan Ürünlerde Değer Zinciri Analizi" çalışmasına ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Ardından BEBKA tarafından "Anadoludakiler Projesi" tanıtıldı, hazırlanan "Yaban Mersini Mevcut Durum Analizi" kapsamında ürünün üretim ve dış ticaret verileri ile mevcut potansiyeli paydaşlarla paylaşıldı.

Sunumların ardından üretim sürekliliği ve verim, katma değerli ürün geliştirme, markalaşma ve pazarlama ile hasat sonrası ve işleme altyapısı olmak üzere dört tematik masada çalışmalar yürütüldü.

Katılımcılar tarafından her bir başlık altında mevcut sorunlar, çözüm önerileri ve öncelikli adımlar değerlendirilirken, geliştirilen öneriler somut proje fikirleri, ilgili paydaşlar, yatırım modelleri ve destek mekanizmalarıyla ilişkilendirildi.

Çalıştay çıktıları ürün yol haritasına dönüştürülecek

Çalıştay kapsamında ortaya konulan tespitler, çözüm önerileri ve proje fikirleri bir çalıştay raporunda derlenecek.

Elde edilen çıktılar doğrultusunda, Bursa yaban mersininin katma değerinin artırılması, ticarileşme şartlarının geliştirilmesi ve değer zincirinin güçlendirilmesine yönelik öncelikli eylemleri, sorumlu paydaşları ve iş birliği mekanizmalarını içeren Ürün Yol Haritası hazırlanacak.

Kaynak: İHA
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