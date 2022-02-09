BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor

09.02.2022 14:35

BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyorANKARA BELPA Buz Pateni Tesisi'nin kapsamlı yenileme ihalesi, çeşitli nedenlerden dolayı katılım olmadığı için mart ayına ertelendi.

BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor

ANKARA BELPA Buz Pateni Tesisi'nin kapsamlı yenileme ihalesi, çeşitli nedenlerden dolayı katılım olmadığı için mart ayına ertelendi. Sporcuların ve vatandaşların talebi üzerine BELPA, tesiste geçici bakım ve yeni açık alan pisti yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kısmi tadilat gerçekleştirerek yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor. Bakımsızlık nedeniyle çürümeye terk edilen buz pateni salonu ve müştemilatını 17 Kasım 2020 tarihinde Spor İl Müdürlüğü'nden geri alan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı incelemeler sonucu tesisin kullanılamaz durumda olduğunu tespit etti. Elektrik ve su tesisatı altyapılarının ilk günden itibaren bakımlarının yapılmadığı, insan sağlığına zararlı olabilecek küflenmelerin ve tesisat altyapısında problemlerin olduğu anlaşılırken, tesisin devri esnasında su tesisatının içinde bulunan suyun boşaltılmadan kapatılması ve yeniden aktif hale getirilmesiyle yer yer don olan tesisatın patlamasıyla sonuçlandı. Büyükşehir Belediyesi tesis için kapsamlı yenileme ihalesine çıktı ancak 22 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen ihale, çeşitli nedenlerden ötürü teklif alınamaması nedeniyle iptal edildi.

BELPA tesiste geçici tadilat yaptı

İhaleye katılım olmaması nedeniyle sporcuların ve vatandaşların talebi üzerine BELPA, tesiste geçici bakım ve yeni açık alan pisti yaptı. Buz pistini soğutan Chiller gruplarının bakım ve onarımı ile elektrik panolarının tamiratını tamamlayan BELPA, iki adet soyunma odasını yenileyerek 12'şer soyunma dolabı yerleştirdi. Tesiste ayrıca aydınlatma ve duvar boyaları ile WC'leri de kısmi olarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi, tesisin su tesisatı tamamen patladığı için ana vanadan soyunma odalarına kadar yeni su hattı çekti. Debisi yetmediği için sadece iki soyunma odasına su verilen tesiste, 450 metrekarelik açık hava buz pistinin ise yapım aşaması devam ediyor.

Açık pist kış festivali ve bir dizi konserle Başkentlilere 'merhaba' diyecek

Açık hava buz pistinin kapılarını 12 Şubat'ta açacak olan Büyükşehir Belediyesi, DJ performansları, karaoke, çeşitli workshoplardan oluşan ve 45 gün sürecek kış festivali ile Başkentlileri buluşturacak. 13 Şubat Pazar günü saat 19.30'da Zakkum konseriyle başlayacak kış festivaline ev sahipliği yapacak olan tesiste, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ise saat 19.00'da Ankara Kent Orkestrası konser verecek. BELPA Buz Pateni Tesisi, 20 Şubat Pazar günü de BELPA'nın kuruluş yıl dönümünü mehteran takımının gösterisi ve kent orkestrasının konseriyle kutlayacak. Tesiste 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ünlü sanatçı Burcu Güneş de bir konser verecek. 27 Mart'ta gerçekleştirilecek kış festivalinin kapanış konserinde ise Resul Dindar sahne alacak.

Ankara'daki spor kulüplerinin ve sporcuların mağduriyet yaşamaması için BELPA'nın kendi imkanlarıyla bugüne kadar 378 bin 598 lira maliyetle çalışır hale getirdiği tesisin kapsamlı yapımı için mart ayı içinde yeniden ihaleye çıkılması planlanıyor.

BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor
BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor
BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor
BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor
BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor
BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor
BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor
BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor
BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor
BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor

YORUMLAR
500
Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar Son dakika haberleri... Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin Ankara ofisi açıldı Son dakika haberleri... Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin Ankara ofisi açıldı Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı Son dakika haber... Kazakistan'ın yenilenme süreci Ankara'da masaya yatırıldı
Kaynak: İHA

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Ankara, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Çıkan husumette silahlar patladı kan döküldü: İki kardeş sokak ortasında infaz edildi
15:39 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım" çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa...
15:37 Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor!
15:31 Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek
15:31 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi
15:30 CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 16:18:40. #1.12#
SON DAKİKA: BELPA Buz Pateni Tesisi ihalesi ertelendi, geçici tadilatla açık ve kapalı pistler açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement