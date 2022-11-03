Yaşıtları ilkokulda o doktoraya başlıyor! Belçika, 12 yaşındaki Laurent Simons'ı konuşuyor - Son Dakika
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Yaşıtları ilkokulda o doktoraya başlıyor! Belçika, 12 yaşındaki Laurent Simons'ı konuşuyor

04.11.2022 00:17

Belçika'da 12 yaşındaki Laurent Simons, üstün zekalı olduğu için eğitim hayatında hızla yükselerek yüksek lisansını da başarıyla tamamladı. Yaşıtları ilkokulda olan "Küçük Einstein" lakaplı Simons, Almanya'da doktora yapmaya hazırlanıyor.

Belçika'nın sahil şehri Ostende'de dünyaya gelen ve kısa sürede üstün zekalı olduğu anlaşılan 12 yaşındaki Laurent Simons eğitim hayatında basamakları hızla çıkıyor. Yaşıtları ilkokula giden Simons şimdiden yüksek lisans eğitimini tamamladı. Laurent Simons'un yakında Almanya'da fizik alanında doktoraya başlayacağı belirtildi.

KÜÇÜK EINSTEIN'IN IQ'SU 145

Hayatının film yapılacağı iddia edilen "Küçük Einstein" lakaplı Simons 145 IQ'ya sahip. Bu seviyenin ünlü fizikçi Albert Einstein ve Stephan Hawking'e yakın olduğu kaydedildi. 9 yaşında üniversiteye başlayıp 11 yaşında mezun olan dahi çocuk, yüksek lisans eğitimini 88 not ortalamasıyla bitirdi.

"NASIL BU KADAR ZEKİ OLDUĞUMU BİLMİYORUM"

Simons, "Özel bir çaba harcamıyorum. Konulara hakim olduğumu görüyorum. Nasıl olup da bu kadar zeki bir insan olduğumu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Simons'ın eğitimi için çok fedakarlık ettiklerini söyleyen ebeveynleri Lydia ve Alexander çifti çocuklarının büyük buluşlar yapacağına inanıyor. Çift, oğullarının insanlığın yararına projelerde görev almasını ve faydalı buluşlara imza atması için gereken her desteği vereceklerini söyledi.

Kaynak: İHA
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