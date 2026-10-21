BES Samsun Şubesi, 2027 bütçesine Samsun Defterdarlığı önünde tepki gösterdi - Son Dakika
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BES Samsun Şubesi, 2027 bütçesine Samsun Defterdarlığı önünde tepki gösterdi

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BES Samsun Şubesi, 2027 bütçesini Samsun Defterdarlığı önünde protesto etti. Mali Sekreter Ertan Özmen, ortalama bir ailenin aylık vergi yükünün 60 bin TL ile 76 bin TL arasına ulaştığını belirterek, emekçilere rağmen oluşturulacak bütçeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Büro Emekçileri Sendikası (BES), 2027 yılı bütçesine tepki göstererek, vergi adaleti ve sosyal hakların iyileştirilmesini talep etti. BES Samsun Şube Mali Sekreteri Ertan Özmen, bütçenin emekçiler ve yoksullar açısından bir refah bütçesi olmadığını belirterek, "Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bizlere rağmen oluşturacağınız bir bütçeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES), 2027 yılı bütçesini Samsun Defterdarlığı önünde protesto etti. Basın açıklamasını okuyan BES Samsun Şube Mali Sekreteri Ertan Özmen, şunları söyledi:

"Bütçenin omurgasını yüzde 85 oranıyla vergi gelirleri oluşturmakta olup, 2027 yılı için hedeflenen toplam vergi geliri 19,9 trilyon TL'dir. Ancak bu yükün dağılımına bakıldığında, halkın cebinden çıkan dolaylı vergiler ile büyük kısmı ücretlilerin maaşlarından kaynakta kesilen gelir vergisinin toplamı, toplanacak tüm vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 73'ünü oluşturmaktadır.

Toplanması hedeflenen 5,5 trilyon liralık gelir vergisinin yüzde 93'ü doğrudan işçi, memur ve ücretli çalışanların aylık bordrolarından, daha maaş cebe girmeden kesilecektir. İşçiler ve kamu emekçilerinin gelirleri ile zorunlu giderleri arasındaki makas hızla açılmakta, zorunlu tüketim vergilerindeki artışlarla ortalama bir ailenin aylık vergi yükü 60 bin TL ile 76 bin TL arasına ulaşmaktadır.

Bütçenin önemli kısmının sermayeye vergi ve sigorta teşviki olarak verilmesi yetmiyormuş gibi, halk ve küçük yatırımcının kaynakları da vahşice talan edilmektedir, bizlerin vergileri ile oluşturulan yandaş sermaye gruplarına SPK'nın gözetimi altında yağmalatılmaktadır. 18 milyar dolar tutarındaki bu fon vurgununun sorumlusu siyasal iktidarın kendisidir.

Bugün buradan ve örgütlü bulunduğumuz bütün iş yerlerinin önünden iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Biz emekçileri, emeklileri ve yoksulları yok sayan, vergilerimizi sermayeye ve rantiyeye transfer eden bu talan bütçesi dayatmasından vazgeçin. Hazırlayacağınız bütçeyi başta emek örgütleri olmak üzere toplumun tüm taraflarına açın ve demokratik bir süreç işletin. Bizler, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bizlere rağmen oluşturacağınız bir bütçeyi kabul etmeyeceğiz. Bütçe yoluyla bizlere dayatılan bu yoksulluğa karşı, iş yerlerinden başlayarak mücadeleyi hayatın bütün alanlarında örgütleyeceğiz."

Kaynak: ANKA
EkonomiSamsunGüncelYerelSon Dakika

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