Beşiktaş Belediyesi, Mabel Matiz konseriyle 30 Ağustos Zaferi\'ni kutladı

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Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yılını Mabel Matiz konseri ile kutladı. Binlerce kişinin katıldığı konsere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney birlikte sahneye çıkarak milli bayramı kutladı.

Beşiktaş Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünü Barbaros Bulvarı'nda coşkuyla kutladı. Binlerce vatandaşın katıldığı kutlamalarda, DJ Lapstekin muhteşem performansıyla Barbaros Meydanı'nda dinleyenlerini coştururken gecenin sonunda ise yorumcu ve müzisyen Mabel Matiz, sevilen şarkılarını Beşiktaşlılar için seslendirdi. Büyük coşkuya sahne olan gecede, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu Belediye başkanları sahneye ellerinde Türk bayraklarıyla çıktı.

"Milli bayramı kutlamaya yakışır bir şekilde doya doya bu gününüzü kutlayın"

Kutlamalarda konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, kurtuluşa giden yolun zaferle taçlandığı gün, 102'nci yılı. Hepimize kutlu olsun. Doya doya, coşkuyla milli bayramı kutlamaya yakışır bir şekilde doya doya bu gününüzü kutlayın. Üç belediye başkanıyla bugün birlikteyiz, birlikte olmamızın bir anlamı var. Şimdi Beşiktaş'tayız, Beşiktaş'tan sonra Şişli'ye gideceğiz, Şişli'den sonra Beyoğlu'na gideceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün Kurtuluş Savaşı planlarını bu bölgede yaptı. Cumhuriyet fikrini bu bölgede geliştirdi. 15 Mayıs 1919'da Şişli'deki evinden çıkıp, Akaretler'de anne duası alıp Galata'da Kartal İstimbotu'na binip Bandırma Vapuru'na geçip Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Ailesine, en sevdiklerine bu üç ilçeyi emanet etmiştir. Dolayısıyla bizlerde yerel yöneticiler olarak, belediye başkanları olarak bu üç kadim kentin her gün güne başlarken bu sorumluluk duygusuyla güne başlıyor, bu sorumluluk duygusuyla çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Onun izinden gitmeye, onun ilkelerini yaşamaya, onun ilkelerini yaşatmaya var olduğumuz sürece, nefes aldığımız sürece devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Hep beraber daha güzel, daha güzel milli bayramları kutladığımız, daha güzel aydınlık Türkiye için, Cumhuriyet'in 2'inci Yüzyılı için, daha güzel günler için çalışacağız" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise yaptığı konuşmada "Cumhuriyet uğruna bedel ödeyen, yarım kase çorba, bir dilim kuru ekmekle Cumhuriyeti kuran, başka bir ülke bayrağı altında yaşamaktansa, sömürge olarak yaşamaktansa, bağımsızlık uğruna canını veren, 'Ya istiklal ya ölüm' diyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kefensiz toprak altında yatan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun diyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL