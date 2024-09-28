Beşiktaş'ta Öğrencilere Ücretsiz Yemek İmkanı: Öğrenci-Ye Uygulaması - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Öğrencilere Ücretsiz Yemek İmkanı: Öğrenci-Ye Uygulaması

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Beşiktaş'ta üniversite öğrencileri, Öğrenci-Ye mobil uygulaması sayesinde anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek yiyebiliyor. Beşiktaş Belediyesi ve TURYİD iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama, öğrencilerin faydalandığı sosyal bir dayanışma projesi olarak dikkat çekiyor.

28.09.2024 14:11  Güncelleme: 14:15
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(İSTANBUL) - Beşiktaş'ta eğitim ve öğrenim hayatını sürdüren üniversite öğrencileri, Öğrenci-Ye uygulaması sayesinde ücretsiz yemek yiyebiliyor. Beşiktaş Belediyesi ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) iş birliğiyle gerçekleşen Öğrenci-Ye mobil uygulamasını kullanan çok sayıda üniversite öğrencisi, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek yiyebiliyor.

9 üniversitenin bulunduğu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Belediye, öğrencilerin ücretsiz yemek yiyebilmesi için TURYİD ile iş birliği yaparak bir sosyal dayanışma uygulaması olan Öğrenci-Ye projesini hayata geçirdi. İlçede öğrenim gören üniversite öğrencileri, Öğrenci-Ye uygulamasını telefonlarına indirerek anlaşmalı restoranlarda ücretsiz yemek yiyebiliyor.

Arnavutköy'de esnaflık yapan Kadir Şaki, projeyi desteklediğini belirterek, "Yaklaşık 6 yıldır burada esnaflık yapıyorum.  Beşiktaş Belediyesi'nin başlatmış olduğu kampanyayı severek ve isteyerek destekliyoruz. Talebi ne kadar karşılayabilirsek biz de o kadar mutlu oluyoruz. Belediyemize ve belediye başkanımıza bu konudan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu desteğin devamlı olması gerekliliğini bütün esnaf arkadaşlarla da paylaşıyorum" diye konuştu.

Öğrenci-Ye uygulamasını kısa bir süre önce kullanmaya başladığını belirten İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sıla Kayış da yemeklerin çok lezzetli olduğunu ve kendi imkanlarıyla bu standartlarda yemek yiyemeyeceğini belirterek, "Öğrenci-Ye uygulamasıyla bir pano da görerek tanıştım. Daha sonra başvuru yaptım ve başvurum onaylandı. Onaylandığı günden bu yana neredeyse her gün kullanıyorum. Öğrenciler için çok yararlı bir uygulama. Yemekler çok lezzetli ve normalde bir öğrencinin bütçesinin yetmeyeceği yerlerde yemek yiyebiliyoruz.  Bu bir öğrenci için çok kıymetli bir şey" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Zeynep Arda, Öğrenci-Ye uygulamasından duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi:

"Beşiktaş Belediyesi'nin Öğrenci-Ye uygulaması gerçekten çok güzel. Birçok imkandan yararlanabiliyorsunuz. Öğrenci-Ye uygulamasının olduğu yerdeki yemekler gerçekten çok lezzetli. Belediyenin bu imkanından diğer bütün öğrencilerin de yararlanmasını isterim. Belediye başkanımıza ve diğer bütün çalışanlara teşekkür ediyorum."

Etiler'de bir restoranda işletme müdürü olarak görev yapan Mustafa Korkmaz ise öğrencilere her zaman destek olduklarını aktararak, "Etiler Develi olarak belediye tarafından gelen öğrencilere günlük karavana yemek hizmeti vermekteyiz. Karavana olmasa bile biz yemek, lahmacun, pide, kebap yaptırıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş\'ta Öğrencilere Ücretsiz Yemek İmkanı: Öğrenci-Ye Uygulaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş'ta Öğrencilere Ücretsiz Yemek İmkanı: Öğrenci-Ye Uygulaması - Son Dakika

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