Beşiktaş'tan Atatürk'ün İlk Adımına Anma Etkinliği - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Atatürk'ün İlk Adımına Anma Etkinliği

Beşiktaş\'tan Atatürk\'ün İlk Adımına Anma Etkinliği

Beşiktaş Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919'un 106. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, etkinlikte önemli mesajlar verdi.

16.05.2025 21:57  Güncelleme: 22:01
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Beşiktaş Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919'un 106'ncı yılı dolayısıyla bir anma etkinliği gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde, "İlk Adım"ın 106'ıncı yılı dolayısıyla bir anma etkinliği düzenledi. Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşla birlikte Akaretler'deki Mustafa Kemal Müzesi önüne çelenk bıraktı. Program, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Karaköy Rıhtımı'ndaki törenle devam etti. Burada Rasim Şişman ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney vatandaşlarla buluştu.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman yaptığı konuşmasında, tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şu mesajını okudu.

"Kıymetli yol arkadaşlarım, vatanımızın ümidi olan gençlerimiz; 2019 yılından bugüne dek her 19 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz, geçen yıl Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan ve Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ile birlikte ev sahipliği yaptığımız İlk Adım Yürüyüşü'nde Emrah ve ben şu anda aranızda değiliz. Lakin bu sadece fiziki bir ayrılık. Orada bulunan herkesle kalbimiz, zihnimiz ve inancımız bir. 106 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şişli'deki evinden yola çıktı, Beşiktaş'ta annemiz Zübeyde Hanım'dan duasını aldı ve Karaköy'den kurtuluşa giden ilk adımı attı. 'Kafamızda sadece inancımız var' diyerek tarihe not düştü. Atatürk'ün partisi CHP'nin yılmaz neferleri olarak içimde hala aynı inancı taşıyorum. Unutmayın dostlarım, Kurtuluştan kuruluşa, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz egemenliğine, gençlerimiz yarınlarına sahip çıkarken sizlere yaradılışımın tüm kuvvetiyle şunu söylüyorum: Bu zulmü bitireceğiz ve birbirimize kavuşacağız. Kuvva bire kırmadıkça umudumuz tükenmez. Silivri zindanlarından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, "Bugün çok özel bir yerde ve çok anlamlı bir tarihte bir aradayız, Karaköy Rıhtımı'ndayız. Tarihimizin en büyük yürüyüşünün ilk adımı tam 106 yıl önce buradan atıldı. İşgal altındaki bir şehirden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bir milletin bütün umutlarını taşıyan bir vapur Anadolu'ya yola çıktı. O günün sabahında İstanbul sisli, puslu ve millet çaresizlik içindeydi. İşte Bandırma Vapuru, o hüznü, çaresizliği ve milletin maküs talihini delip geçerek ilerledi ve bir ilk adım atıldı. Bu ilk adım, bağımsızlığın ilk adımıdır. Bu adım, Anadolu'nun dört bir yanında milletimizin yeniden dirilişinin ilk adımıdır. Bu adım, millet egemenliğinin ilk adımıdır. Bu adım, Cumhuriyetin ilk adımıdır. Bizim şanlı tarihimiz, vatanına sarılan bir milletin, emperyalizme karşı bir direnişin ve bir milletin kendi elleriyle kurduğu devletin tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti bize kağnısıyla cepheye mermi taşıyan bir köylünün, halkın bağrından çıkan Kuvvacıların, on dördünde cepheye koşan çocukların ve nice evlatlarını feda etmiş anaların mirasıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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