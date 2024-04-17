Adıyaman\'ın Besni ilçesinde 115 çiftçiye kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 115 çiftçiye 250 bin adet kavun ve 111 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Besni Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüyle koordineli olarak uygulanan 'Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi' projesi çerçevesinde kavun ve karpuz fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Proje ile toplamda 115 çiftçiye 250 bin adet kavun ve 111 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı.

Törene Vali Osman Varol, Kaymakam Çağlar Partal, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ilçe tarım personeli, kurum amirleri, muhtarlar, STK tescilleri ve çiftçiler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, "Bu projemizin finansmanı Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karşılanmaktadır. Projemizin bütçesi 4 milyon TL. Projemizin yüzde 75 hibeli bakanlığımızca karşılanmaktadır. 3 Milyon TL'si bakanlığımızca, 1 milyon TL'si ise çiftçilerimizce karşılanmaktadır. Geçen yıl da yine benzer bir proje ilçemizde uygulamıştık. Proje kapsamında 665 dekar alanımızda kavun ve Karpuz filesi dikimi yapılacak. 115 çiftçimize burada yaklaşık 360 bin adet kavun ve karpuz filesi dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Reşit Alkan ise konuşmasında, "İnşallah bu fideler sizlere bol bereketli kazançlar getirir. Güzel hasatlar yaparsınız, biz de bunun meyvelerini yeriz. Hep birlikte Tarım Bakanlığımıza Buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah bol bereketli günlerde bunların tekrarını yaşayarak ilçemizde bunların devamının da gelmesini temenni ederek bütün çiftçilerimize memleketimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Vali Osman Varol ise konuşmasında, "Tarım anlamında devletimizin ve yerel yönetimlerimizin yaptığı birçok çalışmadan bir tanesi. Tabii ki büyük bir afet geçirmemizden ötürü genelde mesaimizin büyük bir afet sonrası hizmetler, şehrimizi tekrar ayağa kaldırma, yapı stoğumuzu tekrar yerine koyma, afetzede vatandaşlarımıza destek olma ile ilgili akut sorunlu işlerle geçiriyoruz. Şehrimizin bölgemizin gelişmesinde lokomotif sektörlerden bir tanesi olan tarımla ilgili de çalışmalarımız sürekli olarak devam ediyor. Tarım şu an dünyada en kilit sektörlerden bir tanesi. Tarımsal üretimi hiçbir şekilde sekteye uğratmamamız, yavaşlatmamamız gerekiyor. Özellikle son dönemde dünyada yaşanan gelişmeler, yakın zamanda yaşadığımız pandemi, sürekli nüfus artışı, iklim değişiklikleri özellikle tarımsal üretimi yani temel ihtiyacımız olan yiyeceğimizi üretmemizi zorunlu kılıyor. Bu kapsamdaki potansiyelimizi değerlendirmemiz için de bize büyük görevler yüklüyor. Bugünün dünya şartlarında bizim sürekli olarak üretenlere özellikle tarımsal üretim yapanlara destek olmamız gerekiyor. Buradaki fide dağıtımı da aslında bu kapsamda biraz önce söylediğim birçok destek kolundan bir tanesi. Tarım Bakanlığımızın doğrudan destekleri var. Bugün olduğu gibi yüzde 75 hibe desteğiyle yaklaşık 665 dekarlık bir alanda bugün kavun karpuz fidesi dağıtılacak ve vatandaşlarımız inşallah bunun sayesinde güzel bir kazanç elde edecekler. Diğer taraftan yerel yönetimlerimizin, Tarım Bakanlığımızın dışında yerel yönetimlerimizin, Özel İdaremizin her yıl buradan ayırdığı önemli bir bütçe ve sağladığı destekler var. Bu senede bunların hepsini sürdüreceğiz, sürdürmeye devam edeceğiz. Yine diğer taraftan GAP İdaremizin bu alanda yaptığı ilimize, bölgemize yaptığı önemli katkılar, destekler var. Bu yıl ilimizde uygulaması başlayacak olan Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TKDK' nın özellikle Avrupa Birliği fonlarından ilimize, bölgemize çok önemli katkıları olacak. İnşallah sizler takip edeceksiniz, bizler yardımcı olacağız. Oraya sunulan projelerle önemli hibeler meydana gelecek, oluşacak. Bunların tamamından istifade etmemiz gerekiyor. Biz bugün köyünde kalıp tarımsal üretimi sürdürmek isteyen herkesin önüne kırmızı halı sermemiz gerekiyor. Bizim bakışımız felsefemiz bu şekilde ve devletimizin bu farklı kanallardan bu destekleri artırarak sürdüreceğini özel idaremizin imkanlarını daha fazla bu alana ayırmaya çalışacağımız da ben burada huzurlarınızda size söylemiş bulunuyorum. Bu gerçekten bizim için kritik, hayati önem taşıyor. Tabii burada bu destekler birçok yerde yapılıyor ama Adıyaman için de özel bir şey söylemek istiyorum. Burada görev yaptığım dönem içerisinde gördüğüm şu, Adıyaman çiftçisi, Adıyaman üreticisi de devletin uzattığı bu ele gerçekten sarılıyor arkadaşlar. Yani devletimizin sağladığı imkanlar ve sağladığı desteklerin tamamını Adıyamanlı hemşerilerimizin çok iyi bir şekilde kabul ettiğini ve bunları gerçekten üretime döndürdüğünü, başarılı olduğunu memnuniyetle gördük. Çok yakın zamanlarda burada meyvecilikle ilgili, ürün çeşitlendirmeyle ilgili birçok proje uygulanmış ve Adıyamanlı çiftçilerimiz üreticilerimiz bu projelere o kadar güzel sahip çıkmışsınız ki çok kısa zamanda çok önemli başarılar elde edilmiş. Yani bu aslında tek taraflı değil arkadaşlar. Bazı yerlerde siz tek taraflı olarak ne kadar yardım ederseniz desteklerseniz destekleyin istediğiniz sonucu elde edemeye biliyorsunuz ama Adıyaman gerçekten üretmeyi bilen, tarımla iştigal etmeyi bilen, bu konuda hevesli, gayretli bir ilimiz. Sizlerin sayesinde bu desteklerin tamamı sahaya iniyor, üretime dönüşüyor ve hem bölgemize hem ülkemize önemli katkılar sunuyor. Ben bunun devam etmesini arzu ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN