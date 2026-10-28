Beştepe Millet Ormanı doğa ve kültürü bir araya getiriyor - Son Dakika
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Beştepe Millet Ormanı doğa ve kültürü bir araya getiriyor

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Beştepe Millet Ormanı doğa ve kültürü bir araya getiriyor
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Beştepe Millet Ormanı doğa ve kültürü bir araya getiriyor
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Başkent’te 645 bin metrekarelik alana yayılan Beştepe Millet Ormanı, yüzlerce bitki türü, tematik bahçeleri, yürüyüş ve spor parkurları, kültürel eserleri ve hayvan çeşitliliğiyle ziyaretçilerini doğayla iç içe bir ortamda buluşturuyor.

Başkent'te 645 bin metrekarelik alana yayılan Beştepe Millet Ormanı, yüzlerce bitki türü, tematik bahçeleri, yürüyüş ve spor parkurları, kültürel eserleri ve hayvan çeşitliliğiyle ziyaretçilerini doğayla iç içe bir ortamda buluşturuyor.

Ankara'da 645 bin metrekarelik alana yayılan Beştepe Millet Ormanı, yüzlerce bitki türü, tematik bahçeleri, yürüyüş ve spor parkurları, kültürel eserleri ve hayvan çeşitliliğiyle ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) oluşturulan alan, doğal yaşamı, açık hava etkinliklerini ve kültürel mirası aynı rotada buluşturuyor.

OGM tarafından hayata geçirilen Beştepe Millet Ormanı'nda 72 yapraklı ağaç, 27 ibreli ağaç ve 104 çalı türü olmak üzere toplam 203 farklı bitki türü bulunuyor. Alana dikilen 410 bin fidan ve mevcut bitki örtüsüyle birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalıya ev sahipliği yapan ormanda, 285 bin metrekarelik çim alan da yer alıyor.

Tematik bahçeler ve asırlık ağaçlar

Ormanda yer alan Orman Meyveli Bahçesi'nde 8, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde ise 16 farklı tür bulunuyor. 5 bin metrekarelik alana kurulan Lavanta Bahçesi, 19 bin lavanta bitkisiyle öne çıkarken, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacının yer aldığı Zeytin Bahçesi de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı ile 24 milyon yıllık Fosil Ağaç Alanı, ormanın doğal mirasını yansıtan noktalar arasında bulunuyor. Ayrıca 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ve 25 bin fidanın kullanıldığı Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği, peyzaj düzenlemelerinin sembolik örneklerini oluşturuyor.

Yürüyüşten spora, çocuk oyun alanlarından su peyzajına

Doğal orman alanı dahil toplam 19 kilometrelik yol ağına sahip Beştepe Millet Ormanı'nda 2,2 kilometrelik bisiklet yolu ve 1 kilometrelik koşu parkuru bulunuyor. Ahşap köprüler, seyir terası ve Bayraktepe yürüyüş güzergahı ziyaretçilere farklı gezi seçenekleri sunarken, altı katlı kaskatlı havuz, 315 metre uzunluğundaki dere ve 26 basamaklı şelale de alanın peyzajını tamamlıyor.

Çocuklara yönelik Hazerfen, Barbaros ve Evliya Çelebi oyun parkları toplam 3 bin 410 metrekarelik alana yayılıyor. Orman okulu ve ahşap orman okulu ünitesi, çocukların doğayı tanımasına ve çevre bilinci kazanmasına katkı sağlıyor. İki basketbol sahası, futbol sahası, açık hava fitness ve kaykay alanları da spor yapmak isteyenlere hizmet veriyor.

Çim, ahşap ve taş amfiler ile çeşitli kafeler, doğal ürün satış büfeleri ve diğer sosyal alanlar ailelerin birlikte vakit geçirebileceği seçenekler arasında yer alıyor. Alanda ayrıca 750 kişilik oturma kapasitesine sahip padok alanı, dört giriş-çıkış kapısı ve üç otopark bulunuyor.

Minyatür eserlerle kültürel yolculuk

Beştepe Millet Ormanı, doğal alanlarının yanı sıra kültürel mirası tanıtan tematik bölümleriyle de dikkati çekiyor. Medeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nın yer aldığı alanda 32 minyatür eser ve 7 Orhun Kitabeleri eseri bulunuyor.

Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı gibi önemli kültürel miras örneklerinin minyatürleri, ziyaretçilere farklı dönem ve coğrafyalara ait eserleri bir arada görme imkanı sunuyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nda ise 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülke çadırı yer alıyor. Bu bölüm, Türk dünyasının ortak kültürel bağlarını ve farklı coğrafyalara ait unsurları tanıtan duraklardan biri olarak öne çıkıyor.

Farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor

Beştepe Millet Ormanı'nda bitki örtüsü ve kültürel alanların yanı sıra farklı hayvan türleri de bulunuyor. Envanterde 74 tavşan, 57 yeşilbaş ördeği, 41 sultan papağanı, 20 sevda papağanı, 15 su kaplumbağası ve 14 kursaklı ceylan yer alıyor.

Alanın hayvan envanterinde ayrıca 13 Ankara tiftik keçisi, 12 kınalı keklik, 10 cüce keçi ile farklı türlerde papağanlar, ördekler, ispinozlar ve diğer kuşlar bulunuyor. Envanterde karaca, sincap, siyah kuğu ve ötücü kuğu gibi türler de yer alıyor.

Geniş yeşil alanları, tematik bahçeleri, spor ve dinlenme noktaları, hayvan çeşitliliği ve kültürel eserleriyle Beştepe Millet Ormanı, Ankara'da doğa ile kültürü bir arada deneyimlemek isteyen ziyaretçilere farklı yaş gruplarına hitap eden bir açık hava alanı sunuyor.

Beştepe Millet Ormanı'nın, 29 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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