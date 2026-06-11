BEÜ’nün RUR 2026 Sıralamasındaki Başarısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme sistemlerinden biri olan Round University Ranking (RUR) 2026 sonuçlarında önemli başarılara imza attı.

Eğitim, araştırma, uluslararası çeşitlilik ve finansal sürdürülebilirlik kriterleri esas alınarak hazırlanan sıralamada BEUN, hem Türkiye hem de dünya genelinde istikrarlı yükselişini sürdürdü.

RUR 2026 sonuçlarına göre BEUN, sıralamanın en önemli bileşenlerinden biri olan ve toplam puanın yüzde 40'ını oluşturan Araştırma (Research Ranking) kategorisinde önemli bir başarı elde etti. 2025 yılında Türkiye'de 61'inci sırada bulunan BEUN, 2026 yılında 19 basamak yükselerek 42'nci sıraya yerleşti. Dünya sıralamasında ise 1128'inci sıradan 953'üncü sıraya yükselerek 175 basamaklık önemli bir ilerleme kaydetti. Araştırma puanı da 18.101'den 35.018'e yükselerek 16.917 puanlık dikkat çekici bir artış gösterdi.

Uluslararası Çeşitlilik (International Diversity) kategorisinde de önemli bir yükseliş gerçekleştiren BEUN, Türkiye sıralamasında 60'ıncı sıradan 48'inci sıraya yükseldi. Dünya sıralamasında ise 1051'inci sıradan 962'nci sıraya çıkarak 89 basamak ilerleyen BEUN, uluslararası öğrenci ve akademisyen çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının başarılı sonuçlarını almaya devam ediyor. BEUN'un, bu alandaki puanı da 30.201'den 36.541'e yükseldi.

Finansal sürdürülebilirlikte önemli başarı

Toplam puanın yüzde 10'unu oluşturan Finansal Sürdürülebilirlik (Financial Sustainability) kategorisinde de yükselişini sürdüren BEUN, Türkiye sıralamasında 40'ıncı sıradan 30'uncu sıraya yükselerek 10 basamaklık gelişim gösterdi. Dünya sıralamasında ise 943'üncü sıradan 801'inci sıraya yükselen BEUN, bu alanda 142 basamaklık önemli bir başarı elde etti. Finansal sürdürülebilirlik puanı da 29.934'ten 41.481'e yükseldi.

Genel sıralamada yükseliş devam ediyor

RUR 2026 sonuçlarında elde edilen gelişmeler, BEUN'un genel sıralamalarına da olumlu yansıdı. BEUN, Türkiye genel sıralamasında bir önceki yıla göre 4 basamak yükselerek 61'inci sıradan 57'nci sıraya çıktı. Dünya sıralamasında ise 1160'ıncı sıradan 1090'ıncı sıraya yükselerek 70 basamaklık ilerleme kaydetti. BEUN'un genel puanı da 23.228'den 32.193'e yükselerek dikkat çekici bir performans artışı ortaya koydu.

RUR 2026 sonuçları kapsamında değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarının BEUN'un araştırma, uluslararasılaşma ve kurumsal gelişim odaklı vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şu ifadeleri dile getirdi:

"Round University Ranking 2026 sonuçlarında elde ettiğimiz yükseliş, Üniversitemizin son yıllarda ortaya koyduğu bilimsel üretim, araştırma kapasitesi ve uluslararasılaşma çalışmalarının somut bir neticesidir. Özellikle araştırma kategorisinde ulusal düzeyde 19 basamak, dünya sıralamasında ise 175 basamak yükselmiş olmamız, akademisyenlerimizin özverili çalışmalarının en güçlü göstergelerinden biridir. Uluslararası akademik camiada başarılarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Üniversitemiz; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararası iş birlikleri ve toplumsal katkı alanlarında nitelik odaklı büyümesini sürdürmektedir. Elde edilen bu başarılar yalnızca bir sıralama sonucunu göstermemektedir. Bu sonuçlar aynı zamanda Üniversitemizin bilimsel üretkenliğinin, kurumsal kapasitesinin ve uluslararası görünürlüğünün her geçen gün daha da güçlendiğinin göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta yükseköğretim sistemimizin gelişimine sundukları katkılar ve üniversitelerimize verdikleri desteklerden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK ailesinin kıymetli mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, bilimsel çalışmalarıyla Üniversitemizin yükselişine katkı sunan kıymetli araştırmacılarımıza ve sevgili öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Gönülden inanıyorum ki Üniversitemiz önümüzdeki yıllarda da ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yükselişini sürdürecek, ülkemizin bilimsel gelişimine daha güçlü katkılar sunarak küresel akademik camiada çok daha müessir bir konuma ulaşacaktır." - ZONGULDAK