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Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı'nda mest eden kar manzarası - Son Dakika
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Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı'nda mest eden kar manzarası

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, kış aylarında da doğal güzelliğini koruyarak beyaz bir görüntüye bürünüyor. Kar kalınlığının 45 santimetreyi bulduğu tabiat parkı, havadan drone ile görüntülendi. Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte bulunan park, yaz aylarında turistlerin ilgisini çekerken, kışın da kar yağışıyla beyaz ve yeşil bir manzara sunuyor. Tabiat parkına giden yolda buzlanma olduğu için karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor. Dumanlı Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

11.01.2024 - 09:34,  Güncelleme: 09:35
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Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı'nda mest eden kar manzarası

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki, etrafı çam ormanlarla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı, yaz aylarında olduğu gibi kışın da doğal güzelliğini koruyor. Kar kalınlığının 45 santimetreyi bulduğu tabiat parkı havadan drone ile görüntülendi.

Erzincan kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı Tabiat Parkı, yağan karla birlikte muhteşem bir güzelliğe kavuştu. Deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin metre olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğrarken, kışın da kar yağışı nedeniyle beyaz ve yeşile bürünerek güzel bir görüntü ortaya çıktı.

Soğuk hava nedeniyle zaman zaman buzlanmanın meydana geldiği tabiat parkına giden yolda, Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

'Kışın ayrı bir güzelliğe sahip'

2017 yılında Türkiye'nin 219. tabiat parkı ilan edilen 2 bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylasını adeta halı gibi örten kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geneli ormanlık olan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Dumanı Yaylasında, ağaçların ve gölün yüzeyi buzla kaplandı. Vatandaşlar Dumanlı Yaylası tabiat parkına gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, "Dumanlı karlı kışlı bir ortamda bütün insanlığa bir şölen sunuyor. Biz Refahiye'yi Anadolu'nun yeşil cenneti olarak tanımların Dumanlı'dan dolayı. Yeşil cennet tanımlamamıza bir de beyaz cennet ekleyebiliriz. Burası kışın bir başka oluyor. Yazın bir başka oluyor. Benim şöyle bir sözümde var. Dumanlı ile ilgili. Dumanlıya çıkarken dumanlıysa başın, Dumanlıya çıkarsın biter telaşın. Biraz önce çıkarken yorgunduk. Belki ama şimdi 2 bin 200 rakıma çıktık. Dumanlı da şuan da telaşımız bitti" dedi.

Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı\'nda mest eden kar manzarası
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı'nda mest eden kar manzarası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı'nda mest eden kar manzarası - Son Dakika
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