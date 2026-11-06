Beykoz'da karaya oturan BYB OTHELLO gemisindeki 13 personel tahliye edildi - Son Dakika
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Beykoz'da karaya oturan BYB OTHELLO gemisindeki 13 personel tahliye edildi

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Beykoz\'da karaya oturan BYB OTHELLO gemisindeki 13 personel tahliye edildi
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Beykoz\'da karaya oturan BYB OTHELLO gemisindeki 13 personel tahliye edildi
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Kocaeli'den Ukrayna'ya giden 97 metrelik BYB OTHELLO kuru yük gemisi, Beykoz Anadolu Feneri açıklarında makine arızasıyla karaya oturdu. Dün ağır şartlarda gemide mahsur kalan 13 personel Kıyı Emniyeti ekiplerince tahliye edilirken geminin son hali gündüz dronla görüntülendi.

Beykoz Anadolu Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan 97 metre uzunluğundaki "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisi, gündüz saatlerinde dronla görüntülendi.

Kocaeli'den Ukrayna'ya seyir halindeyken makine arızası yaşayarak Beykoz Anadolu Feneri açıklarında karaya oturan "BYB OTHELLO" isimli kuru yük gemisi, dronla görüntülendi. Dün yaşanan olayda, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle gemide mahsur kalan 13 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından varagele sistemiyle güvenli şekilde karaya tahliye edilmişti. Karaya oturan geminin son durumu gündüz saatlerinde havadan kaydedildi.

Kaynak: İHA
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