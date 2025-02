Beylikdüzü Belediyesi ile Kuzey Makedonya\'nın İki Şehri Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Yerel

Beylikdüzü Belediyesi ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Manastır ve Makedonski Brod belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezindeki protokol törenine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Makedonski Brod Belediye Başkanı Zarko Risteski, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski, Kuzey Makedonya Başkonolosu İdris Fazlioski, Makedonya Genel Koordinatörü Serkan Coşkun ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyeleri de katıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, imza töreninin ardından Makedonya Başkonsolosu ve belediye başkanlarına hediyeler takdim etti.

"Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaştı"

Kuzey Makedonya Başkonsolosu İrdis Fazlioski, iki ülke arasındaki ticaret hacmine vurgu yaparak, "Öncelikle bu etkinliği düzenleyen Beylikdüzü Belediyesine ve Mehmet Murat Çalık başkana şükranlarımı sunuyorum. Her iki taraf için faydalı iş birliğimizin daha da güçlenmesi için başarılı bir platform olacağına inanıyorum. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik iş birliği her iki tarafında ön görülen hedeflerini aşma potansiyeline sahip olan ticaretin büyümesindeki artış eğilimi ile karakterize edilmektedir. Geçen yıl iki ülke arasında toplam ticaret hacmi neredeyse 1 milyar dolara ulaştı. Ancak her iki ülkenin şirketlerinde halen kullanılmayan bir potansiyel var. Şu an Kuzey Makedonya'da 2 binin üzerinde Türk şirketleri kayıtlı olarak farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Makedonya'ya gelen yabancı ziyaretçiler arasında Türk turistler ilk sırada yer almıştır. Buna ek olarak çok sayıda vatandaşımız, Türkiye'ye özellikle de genel olarak İstanbul ve Marmara bölgesini ziyaret etmektedirler. Bununla birlikte iki ülkenin belediyeler arasındaki iş birliği son dönemde yüksek bir seviyeye ulaşmıştır" dedi.

"Şehirlerimiz arasındaki iş birliğini, Atatürk'ün o yıllarda yaptığı gibi geleceğe uzanan bir köprü olarak görüyoruz"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bugün burada Beylikdüzü Belediyesi olarak Kuzey Makedonya'nın güzel şehirleri Manastır ve Makedonski Brod ile kardeş belediye protokolü imzalamak için bir araya gelmekten büyük bir onu duyduğumu belirtmek istiyorum. Sizleri kentimizde ağırladığımız bugünler eminim kentlerimiz ve kültürel bağlarımız için çok önemli günlerin başlangıcı olacak. Çok iyi biliyoruz ki Manastır, balkanların kültürel ve siyasi tarihinde çok önemli bir yer tutan şehirlerinden bir tanesidir. Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nde geçirmiş olduğu yıllar, onun siyasi ve sosyal bilincinin şekillendiği geleceğe dair büyük sorular sormaya başladığı dönemdir. Onun bu okuldan edindiği bilgi, disiplin, vizyon Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine taşımak hedefinin temel taşlarından birisi olmuştur. Bugün biz de Beylikdüzü olarak hem Manastır hem de Makedonski Brod ile kardeş şehir olurken bu ruhu yaşatmak istiyoruz. Gençlerimizin dünyayı sorgulamasını istiyoruz. Gençlerimiz üretsin istiyoruz. Geleceğe şekil versin istiyoruz. Bu yeni köprüleri emin olun gençlerimiz için kuruyoruz. Tıpkı Atatürk'ün o yıllarda yaptığı gibi şehirlerimiz arasında dostluk ve iş birliğinin bugünden geleceğe uzanan bir köprü olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Tarihte bizim temellerimiz vardır"

İş birliği ile ilgili konuşan Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski, "Bizim dostluğumuz, bizim beraberliğimiz tesadüfi değildir. Bir tarihin bir hafızanın devamıdır. Tarihte bizim temellerimiz vardır. Manastır Bursa ile bazı ilişkiler geliştirmektedir. Aramızdaki protokoller mevcuttur. Özellikle ekonomi açısından. Çok önemli işbirliği mevcuttur. İzmir'de de beraber iş birliğimiz vardır. Hem Makedonya'da hem Türkiye'de ortak işler yapıyoruz. İnanıyorum ki bugün imzalayacağımız protokol de hem kardeşliğimiz hem de kültür ve ekonomik ilişkiler açısından önemli. Bugün resmi bir gündür. Bundan sonra yeni adımlar atacağız. Her ilki şehir için bunlar çok önemli olacak. Hayırlı olsun iş birliğimiz daimi olsun" diye konuştu.

"İki belediye arasındaki iş birliği için çok mutluyum"

İş birliğinden çok mutlu olduğunu dile getiren Makedonski Brod Belediye Başkanı Zarko Risteski ise, "Bizim için çok önemli böyle bir tarihi anda bulunmak. Biz turizme, enerjiye çok önem veriyoruz. Çok mutluyum ki bu protokolü imzalamak üzereyiz. İki belediye arasındaki iş birliği için çok mutluyum. Bizim iş birliğimiz daimi olsun. Hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL