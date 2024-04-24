Beylikdüzü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Beylikdüzü\'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'nü çocuk dostu bir kent haline getirene kadar var gücüyle çalışacağını söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan etkinliklerde çocuklar bir araya geldi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

24.04.2024 10:42  Güncelleme: 10:46
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(İSTANBUL) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü'nde bir dizi etkinlikle kutlandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nü çocuk dostu bir kent haline getirene kadar var gücümle çalışacağım" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında yapılan kutlamalar, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk anıtında çelenk koyma töreni ile başladı. Törenin ardından 23 Nisan Bisiklet Şenliği düzenlendi. Yaşam Vadisi'nde düzenlenen şenlikte, 3-14 yaş arası çocuklar kıyasıya yarıştı.

Etkinlikler kapsamında Başkan Çalık, Beylikdüzü Çocuk Meclisi üyelerini makamına kabul etti. Çocuk Meclisi Başkanı Sümeyye Berber, günün anlamına uygun olarak Çalık'ın koltuğuna otururken meclis üyeleri de ona eşlik etti. Çalık daha sonra Uluslararası Çocuk Şenliği'nde Bulgaristan, Romanya, Kazakistan ve Hindistan'dan gelen halk dansları topluluğu üyelerini ağırladı. Çocuklar, Çalık'a ülkelerini simgeleyen hediyeler verirken Çalık da katkılarından dolayı çiçek ve plaket takdim etti.

Çalık ve topluluk üyeleri daha sonra kutlamaların adresi olan Yaşam Vadisi'ne geçti. Burada vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çalık, kurulan stantları gezdi. Çeşitli atölye ve spor etkinliklerinin bulunduğu alanda çocuklarla bir araya gelen Başkan Çalık, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Sihirbaz ve jonglör gösterilerinin yanı sıra modern dans, bale ve şiir gösterilerinin sunulduğu etkinlikler çocukların beğenisini kazandı. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde ise Bulgaristan, Romanya, Kazakistan ve Hindistan Halk Dansları Topluluğu Gösterileri yapıldı. Gösterilerin ardından Beylikdüzü Belediyesi BB Band Grubu bir konser verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirten Çalık, şöyle konuştu:

"SİZİN İÇİN ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYORUM"

"Onların yolundan asla vazgeçmeyeceğiz. Onların yolundan dönmeyeceğiz. Bu güzel vatanı bizler için memleket haline getiren bu insanları ve bize kazandırdıkları değerlerimizi asla unutmayacağız. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Çocuklar için çalışan bir belediye başkanıyım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bu güzel vatanda, bu güzel coğrafyada Yaşam Vadisi'nin çok özel sahnelerinden bir tanesinde dünya milletlerinin evlatlarıyla buluştuk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ben onların gözünden bu kenti yönetiyorum emin olun. Beylikdüzü'nü çocuk dostu bir kent haline getirene kadar var gücümle çalışacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Evlatlarımız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü'nü çok seviyorum. Beylikdüzü'nde olmayı çok seviyorum. Sizin için çalışmayı çok seviyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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