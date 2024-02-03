Beylikdüzü\'nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi\'nde Şaşırtan Ziyaret

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler onlarca kilo ağırlığındaki mumyalanmış deniz canlılarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlılarının ücretsiz olarak sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, tatilin son gününde Kur'an Kursu öğrencilerini ağırladı. Ücretsiz olarak ziyaret edilen müzeyi gezen öğrenciler, onlarca kilo ağırlıktaki mumyalanmış balıkları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Müze gezisinde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı tarafından öğrencilere balıklar hakkında bilgi de verildi. Öğrenciler ziyaretlerinin ardından Marmara Denizi açıklarında yeni yakalanan kılıç balığını da görerek yakından inceleme imkanı buldu. Müze ziyareti sonrası öğrencilere kılıç balığı ikram edildi.
"Sadece filmlerde gördüm"
Müzeyi gezen öğrencilerden Denizhan Özcan, "Şaşırdım bayağı güzel. Daha önce böyle bir müze görmemiştim. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim" dedi. Yiğit Efe Aydın isimli bir diğer öğrenci ise şaşkınlığını ve korkuyu bir arada yaşadığını söyleyerek, "Okulda görmediğim birçok çeşit var o yüzden çok şaşırdım biraz da korktum açıkçası. Daha önce böyle görmemiştim sadece filmlerde gördüm hatta filmlerde görmediklerim de var. Arkadaşlarıma burayı söyleyeceğim" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kenan Balcı ise "Bazen korkuyorlar bazen şaşırıyorlar. Şanslarına devasa bir kılıç balığı denk geldi. Kesip onlara ekmek arası olarak ikram edeceğiz. Öğrencilere balık nedir, denizler ne demektir anlattık, gösterdik. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne giriş ücretsiz. Deniz çok önemli, balık çok önemli. Gelip müzede incelesinler balık çeşitlerini, görsünler. Denizlerimize sahip çıkalım, denizler tükenmeyen madenlerimiz. Balıklar çok faydalı anne sütü ile eşdeğer" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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