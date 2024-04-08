Beylikdüzü Belediye Meclisi, Beylikdüzü metrosu için ortak tavır çağrısı yaptı

Beylikdüzü Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Başkan Mehmet Murat Çalık yönetiminde yaptı. Çalık, "Beylikdüzü'nün ortak sorunu olan, İBB'nin projesini hazırladığı, finansmanını bulduğu ve yapımı için uzun süredir imza bekleyen Beylikdüzü metrosu projesi için Beylikdüzü Belediye Meclisi olarak ortak bir tavır almaya çağrı yapıyorum" dedi.
Beylikdüzü'nde yeni dönemin ilk Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda yapıldı. Meclisin açılış konuşmasına mart ayında şehit olan askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Çalık, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.
SEFAKÖY-BEYLİKDÜZÜ METROSU İÇİN ORTAK TAVIR ÇAĞRISI
Toplantıda, Sefaköy-Beylikdüzü metro projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini duyuran Çalık, şöyle konuştu:
"Beylikdüzü'nün ortak sorunu olan, İBB'nin projesini hazırladığı, finansmanını bulduğu ve yapımı için uzun süredir imza bekleyen Beylikdüzü metrosu projesi için Beylikdüzü Belediye Meclisi olarak ortak bir tavır almaya çağrı yapıyorum. Defalarca kez bu konuyu burada anlattım. Bu mesele siyaset üstü bir mesele. Tüm grupların bu konuda desteğini bekliyorum. Meclis üyelerimizin imzasıyla bu çağrıyı ilgililerine göndererek, sürecin hızlanmasına hep birlikte katkı sunalım."
Yeni dönemde de kamu yararına olan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini aktaran Çalık, " İstanbul'un ilk şehir plancısı belediye başkanı ve 27 yıllık bir meslek insanı olarak yüce meclisin huzurunda kamu menfaatini ve kamu yararını her şeyin önünde tutacağıma söz veriyorum. Parti ayrımı yapmadan, herkesin dünya görüşüne; amasız, fakatsız saygı göstererek hizmet üreteceğime söz veriyorum. Makamda oturan ve vatandaştan kopuk bir belediye başkanı hiçbir zaman olmadım, olmayacağım" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE 'BEYLİKDÜZÜ AKLI' GALİP GELMİŞTİR"
Beylikdüzü Belediyesi'nin yeni dönemde de halkın menfaatleri doğrultusunda çalışacağını belirten Başkan Çalık, " Türkiye'de Beylikdüzü Aklı galip gelmiştir. Yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemize örnek olmaya devam ediyoruz. Beslenme Saati, Afet Yönetim Sistemi ve eğitim alanındaki projelerimiz diğer belediyelere örnek oldu. Aday olanlar da bizim bu projelerimizi vaat etti. Beylikdüzü Aklı ile yeni projelerle örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.
AK PARTİ GRUBU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR
Mecliste yer alan siyasi parti grup başkanvekillerinin de söz aldığı toplantıda Başkan Çalık'tan sonra konuşan AKP Grup Başkanvekili Tahir Abuş ise yeni meclisin hayırlı olmasını dileyerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seçim sürecindeki tavrından dolayı teşekkür etti. Abuş, şunları dile getirdi:
"Geçmiş yıllarda iki belediye alanın farklı konuşma tarzı oluyordu. Bugün sayın Genel Başkan çıktı dedi ki, 'Arkadaşlar bu oylar bize emanet oylardır. Biz yüzde yirmi beşlik bandını aştık ama bunlar bizde emanettir' dedi. Toplumu gerecek tarzda değil, topluma hizmet etme yönünde bir bakış açısı sundu. Buradan Beylikdüzü Belediyesi Meclisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Bey'e teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından oylamalara geçildi. Yapılan kapalı oylamalarla Serdal Mumcu Meclis 1. Başkanvekilliğine, Seyhan Topaloğlu, 2. Başkanvekilliği'ne de Tuncay Demirci, Gazi Kaya ve Aytekin Duriç ise encümen üyeliğine seçildi. Toplantıda ayrıca açık oylamayla ihtisas komisyonlarına üye seçimleri de yapıldı.
Son Dakika › Yerel › Beylikdüzü Belediye Meclisi, Beylikdüzü metrosu için ortak tavır çağrısı yaptı - Son Dakika
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