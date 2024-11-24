Beylikova\'da Öğretmenlere Saygı Programı Düzenlendi

Yerel

Beylikova Kaymakamlığı, Beylikova Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği programda öğretmenlerin emekleri saygıyla anıldı.

Eskişehir Beylikova'da gerçekleşen yemekli toplantıya Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal, Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, ilçe protokolü, daire amirleri ve öğretmenler katıldı. Günün anlam ve önemine uygun konuşmaların yapıldığı törende, mesleğinde 30 yılını dolduran öğretmenlere plaket takdim edildi.

"Beylikova'nın aydınlık yarınlarını inşa ediyorsunuz"

Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler; yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözlerini hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere yalnızca bir meslek erbabı değil, geleceği inşa eden birer önder olarak bakmıştır. Bizler de onun izinde, öğretmenlerimizi sadece bir gün değil, her zaman baş tacı etmeye devam edeceğiz. Sizler, bilgi ve birikiminizle Beylikova'nın aydınlık yarınlarını inşa ediyorsunuz. Hepinize emekleriniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Program, öğretmenlere özel hazırlanan müzik konseri ile son bulurken, katılımcılar anlamlı bir günü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. - ESKİŞEHİR