Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Hasköy sahilinde iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Hasköy sahilinde iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Hasköy sahilinde iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ramazan ayının tüm İslam alemine ve Türkiye'nin bolluk ve bereket getirmesini diledi. Beyoğlu'nda iftar sofrası geleneği bu yıl da devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla Hasköy Sahil de kurduğu iftar sofralarında binlerce kişiyi bir araya getirdi.

14.03.2024 14:25  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasköy sahilde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla birlikte iftar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ramazan ayının tüm İslam alemine ve Türkiye'nin bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Beyoğlu'nda iftar sofrası geleneği bu yıl da devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla Hasköy Sahil de kurduğu iftar sofralarında binlerce kişiyi bir araya getirdi. Canlı ilahi dinletisi eşliğinde iftar saatini bekleyen vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlarını açtı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşi Seyhan Yıldız ile birlikte iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yaptı.

"Beyoğlu'muzun tüm renklerini aynı sofralarda buluşturuyoruz"

Ramazan ayının tüm İslam alemine ve Türkiye'ye bolluk ve bereket getirmesini dileyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofralarımızı ilçemizin farklı noktalarında kuruyoruz ve Beyoğlu'muzun tüm renklerini aynı sofralarda buluşturuyoruz. Beyoğlu farklı inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin bir arada yaşadığı özel bir ilçe. Biz de her yıl Ramazan ayında farklı dinlerden komşularımızla da bir araya gelerek iftarlar yapıyoruz. Hatta geçen yıl bir iftarımızı Hatay'da, deprem bölgesinde yapmıştık hep beraber. İftar sofralarımızın yanı sıra iftar öncesi ve sonrası düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle de vatandaşlarımızın Ramazan ayının ruhuna uygun dolu dolu bir ay geçirmesini sağlıyoruz" dedi.

"Hasköy sahilde her akşam bin 300 kişi iftar yapıyor"

Hasköy Sahilde bulunan Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde her akşam iftar sofraları kurduklarını da belirten Başkan Yıldız, "Bu etkinlik alanı komşularımızla bir araya gelerek iftar yaptığımız alanlardan bir tanesi. Burada bin 300 kişi hep birlikte iftar yapıyor. Ramazanın ilk iftarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum ile birlikte İstanbul'umuzun bütün ilçelerinden gelen engelli kardeşlerimizi burada ağırlamıştık. Önümüzdeki günlerde de yine bu alanda hemşehri buluşmaları düzenleyerek hep birlikte iftarlar yapacağız. Ayrıca bu bölge üniversiteler bölgesi olduğu için çoğu öğrencimizde buraya gelerek iftarlarını yapıyorlar. Bu da sofralarımıza ayrı bir güzellik katıyor" ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlıların evlerine sıcak iftar ve sahur yemeği servisi

Başkan Yıldız, "Evlerinden çıkamayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine de iftar ve sahur yemekleri sıcak bir şekilde ekiplerimizle ulaştırıyoruz. Yine Sosyal Market'imiz de ihtiyaç duydukları malzemeleri evlerine kadar götürerek teslim ediyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın Sosyal Marketten alışveriş yaptıkları kartların puanlarını da Ramazan ayında artırdık. 20 binin üzerinde vatandaşımıza bu yardımları ulaştırıyoruz. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Bu ruhu Beyoğlu'muzda da en güzel haliyle yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, Türkiye, Beyoğlu, Hasköy, İftar, Yerel, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Hasköy sahilinde iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:28 Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı
15:22 Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için cenaze namazı kılındı Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için cenaze namazı kılındı
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:12 Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:37 İsrail Gazze’de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 15:53:58. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Hasköy sahilinde iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement